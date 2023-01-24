На блогеров Дашу Корейку и Хилми Форкс составили протокол по статье о «пропаганде нетрадиционных отношений и смены пола»

МВД России по Тверскому району Москвы завело административное дело по статье о «пропаганде нетрадиционных отношений и смены пола» (ст. 6.21 КоАП) против блогеров Даши Корейки и Хилми Форкс. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на ответ МВД депутату Яне Лантратовой, которая пожаловалась на девушек.

Кроме того, в ведомстве нашли в деятельности блогеров признаки нарушения закона о защите детей от «вредной» информации (ст. 6.17 КоАП) и направили соответствующие материалы в Роскомнадзор и Следственный комитет.

В конце декабря Яна Лантратова, первая замглавы комитета Госдумы по просвещению, направила в Генпрокуратуру жалобу на девушек и попросила проверить их видео на предмет «распространения пропаганды ЛГБТ, трансгендерности, трансляции аморального поведения и оскорбления чувств верующих». По ее словам, ссылку на их ролики она получила от 17-летнего активиста и общественного деятеля из Санкт-Петербурга Дмитрия Назарова.

«Проблема, ведь, не в том, что кто-то имеет нетрадиционную сексуальную ориентацию или решил сменить пол — это личное дело каждого. Хотя лично я считаю это болезнью. Но зачем эту информацию делать публичной и привлекательной? Тем более в таком извращенном формате», — говорила Лантратова.