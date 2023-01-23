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Зеленский: передача Украине небольшого количества танков не изменит ситуацию на фронте, но поможет военным с мотивацией

Поставки Украине небольшого количества западных танков не смогут кардинально изменить ход войны, так как у России их все равно больше, заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью немецкому телеканалу ARD.


«Когда против нас российская армия, у которой тысяча танков, ни одна страна решением, что они дают 10 танков, 20, 50 не решает проблему. Они делают очень-очень важную вещь — они мотивируют наших воинов сражаться за их же ценности. Потому что показывают, что весь мир с тобой. У меня есть 10 танков — возьми все. У меня есть 100 танков — возьми все. У меня есть один танк — на, я тебе его отдаю», — сказал он (цитата по «Стране»).

Глава МИД ФРГ Анналена Бербок заявила, что Германия не будет препятствовать поставкам немецких танков Leopard из третьих стран в Украину. Так она ответила на вопрос о том, что будет, если Польша передаст боевые танки Украине.

«Нас еще не спрашивали, а если бы спросили, мы бы не мешали», — сказала Бербок.

Тем временем президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что страна рассматривает возможность отправки французских боевых танков Leclerc Киеву. Он попросил Минобороны Франции «проработать этот вопрос».

Накануне власти Польши заявили о готовности создать «меньшую коалицию» с другими европейскими странами для поддержки Украины, если Германия не согласится предоставить Киеву «Леопарды».

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Главный редактор «Новой газеты Европа» — Кирилл Мартынов. Пользовательское соглашение. Политика конфиденциальности.
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