РБК: Шойгу сменил командующих двух военных округов

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу сменил командующих двух военных округов, сообщает РБК со ссылкой на источники, знакомые с кадровыми решениями.

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11 января Шойгу назначил нового командующего Объединенной группировкой войск РФ в Украине. Им стал генерал армии, начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов. Заместителями командующего ОГРФ был назначен генерал Сергей Суровикин, который занимал должность командующего Объединенной группировкой войск с 8 октября. Через 10 дней после назначения он впервые выступил на публике, назвав обстановку на войне «напряженной».