Глава Госдумы Володин заявил, что поставки вооружения Украине могут «закончиться трагедией мирового масштаба»

Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин заявил, что поставки наступательного вооружения Украине «приведут к глобальной катастрофе».
По его словам, если Вашингтон и страны НАТО поставят вооружение, которое будет использовано для атаки мирных городов, «это приведет к ответным мерам с использованием более мощного оружия».
«Своими решениями Вашингтон и Брюссель ведут мир к страшной войне: к совсем иным боевым действиям, чем сегодня, когда удары наносятся исключительно по военной и критической инфраструктуре, используемой киевским режимом», — написал Володин в телеграме.
Он предупредил, что поставки вооружения Киеву
могут «закончиться трагедией мирового масштаба, которая уничтожит страны».
Издание Der Spiegel со ссылкой на источники в Минобороны Германии писало, что у ведомства уже имеется перечень танков Leopard, которые могут быть рассмотрены для передачи Украине. Согласно списку, с которым ознакомилось издание, всего в Вооруженных силах ФРГ (Бундесвере) имеется 312 различных танков Leopard 2 разных серий, из которых один списан, а еще 99 — на ремонте. По данным журналистов, вполне возможно, что Бундесвер мог бы передать Киеву 19 моделей Leopard 2A5.
Ранее стало известно, что министры обороны стран НАТО, участвовавшие во встрече контактной группы на американской авиабазе Рамштайн, не смогли договориться о поставке немецких танков Leopard 2 в Украину.
На пресс-конференции после встречи министр обороны ФРГ Борис Писториус объявил, что Германия проверит свои запасы танков Leopard 2 на предмет возможной поставки в Украину.