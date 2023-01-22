Глава Госдумы Володин заявил, что поставки вооружения Украине могут «закончиться трагедией мирового масштаба»

Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин заявил, что поставки наступательного вооружения Украине «приведут к глобальной катастрофе».

По его словам, если Вашингтон и страны НАТО поставят вооружение, которое будет использовано для атаки мирных городов, «это приведет к ответным мерам с использованием более мощного оружия».

«Своими решениями Вашингтон и Брюссель ведут мир к страшной войне: к совсем иным боевым действиям, чем сегодня, когда удары наносятся исключительно по военной и критической инфраструктуре, используемой киевским режимом», — написал Володин в телеграме.

Он предупредил, что поставки вооружения Киеву