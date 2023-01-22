Далеко не идиоты

Человек эпохи зрелого путинизма В последние дни в российских соцсетях развернулось массовое обсуждение интервью популярного блогера Юрия Дудя с Оскаром Кучерой, известным актером и автором патриотического Телеграм-канала. Интервью, вышедшее под названием «Разговор с тем, кто поддерживает армию России», набрало к утру 22 января уже 17 миллионов просмотров. В длинном, почти трехчасовом видео Кучера то яростно оправдывал действия режима, то временно терялся под напором логики Дудя, чтобы потом снова и снова возвращаться к оправданию действий России в Украине. Все аргументы Дудя, объяснявшего, что российское государство совершило военную агрессию, вторгшись на чужую территорию, что поддерживая Путина, его собеседник поддерживает коррупцию, ложь, беззаконие, убийство украинских и российских граждан, разбивались либо о прямое отрицание, либо часто повторяемую сентенцию — да ты пойми, есть много граней между черным и белым, мир устроен сложнее, чем ты думаешь. Многие из числа противников войны, обсуждая это интервью, сошлись в том, что Кучера — человек темный, необразованный, неспособный видеть логические несоответствия своей позиции, «ватник» или, как сказал один из комментаторов, предмет для изучения антропологии или даже энтомологии. Другие подчеркивали, что на его примере видно, как эффективно зомбирует людей российская пропаганда, как легко ее разнообразные и внутренне противоречивые штампы воспроизводятся ими в качестве собственных мнений.

Однако Кучера — далеко не идиот и не тупая жертва пропаганды. У него — вполне целостное мировоззрение, которое он пытался донести до собеседника

с неменьшей настойчивостью, чем это в свою очередь делал Дудь. Призывая отказаться от оценок, что здесь вот черное, а здесь белое, он говорил, буквально: «пойми меня, я думаю по-другому».

И действительно, понять его очень важно, потому что его ход мыслей и логика — это мировоззрение человека эпохи зрелого путинизма. Понять это мировоззрение крайне важно для нас, размышляющих о настоящем и будущем России. Интервью с Кучерой говорит многое о людях, лояльных по отношении к власти, бенефициарах путинского режима, которые будут продолжать влиять на развитие страны после того, когда это правление закончится. Это — оформившаяся при нынешнем режиме буржуазия и более или менее благополучные обыватели, которые при Путине наконец зажили хорошо и надеются, что несмотря на нынешние «геополитические потрясения», сытая и спокойная жизнь вернется.

Пять оснований «путинского человека» Из каких оснований исходит мировозрение «путинского человека»? На чем держится понимание этими людьми принципов устройства социума и своего поведения в нем? Первое. Кучера, истинный продукт путинской эпохи, отдает явный приоритет материальному и социальному успеху, престижному потреблению. Герой — отнюдь не таксист и не мужик за гаражами, как о нем презрительно говорили комментирующие. Он — состоятельный человек и не скрывает этого. Его дети учатся в знаменитой 57-й московской школе, в которую и оппозиционная культурная элита на протяжении многих десятилетий стремилась отдать своих детей, напрягая для этого все возможные связи и знакомства. К престижному потреблению относятся отдых в Италии или Америке, в местах с хорошим климатом и ресторанами, и временную приостановку этого отдыха в связи с войной герой воспринимает очень болезненно — мир должен быть открыт. Как и многие представители российской буржуазии, Кучера постарался сделать ребенку американский паспорт, жена рожала младшего сына в Майами. «Глупо было бы этого не сделать», с полной откровенностью говорит он. Право покупать виллы в Италии или в Испании — неотъемлемое право любого человека, будь то деятель культуры или государственный пропагандист, ведь отдых в красивом месте — это святое.

Политическая позиция, заявляемый антиамериканизм, никак не может быть связана с правом пользоваться свободой передвижения и отдыхать в «правильных» местах.

Успешному человеку и его детям всегда должно быть хорошо, и конечно, в эту картину мира не вписывается возможный призыв его сыновей на войну, о котором его спросил Дудь — это, как он говорит, был бы «полный трэш». Сам он хочет окончания войны, чтобы вернуться в зону комфорта. Второе. Мир устроен так, что в нем все стремятся к материальной выгоде, но люди не действуют поодиночке. Свои поддерживают своих, действуя в соответствии с понятиями, а не с законом или даже прагматической целесообразностью. Отвечая на вопрос Дудя о том, как он относится к тому, что Путин создал возможности для баснословного обогащения своих старых друзей, ставших влиятельными бизнесменами, наш герой искренне отвечает, что не видит, что здесь плохого. Ты — мне, я — тебе. Да и ты, Юра, говорит Кучера, ведь не отказался бы, если бы я, например, предложил тебе возглавить телекорпорацию? Капитализм для своих, построенный Путиным, неразличение власти и собственности — все это воспринимается как естественный порядок вещей, и «путинский человек» действительно не понимает, как можно жить иначе. Третье. Миром правит сила. Закон — пустое слово. Аннексия Крыма, вторжение на чужую территорию не воспринимаются как недопустимое нарушение международного права. Российскую Конституцию тоже можно при желании переписать под текущие нужды. Любые принятые на себя обязательства можно нарушать, а о прежних обещаниях, данных властью как в отношении Украины, территориальную целостность которой Путин признавал неоднократно, так и российского населения (не менять Конституцию, не проводить пенсионную реформу) вполне можно забыть, ведь в мире все меняется. Четвертое. При явном отказе от универсального права и вере, что в мире побеждают те, кто успешнее и сильнее, «путинский человек» убежден в своей особой духовности. Он стоит на защите традиционных ценностей, чистоты помыслов, отказа от всего, что разрушительно для семьи и нравственности. Он презирает внутренних врагов, очернителей, тех, кто отказывается явиться в армию по призыву, «небинарных персон» и представителей гнилого Запада. Он сетует на то, как телевидение играет на низменных чувствах обывателя. И хотя сам Кучера больше трех лет вел ток шоу «Звезды сошлись», в котором под светом телевизионных прожекторов перемывалось грязное белье российских звезд, он утверждает, что делал это только ради денег, ведь любить деньги никто не запрещал. При этом он конечно же испытывая внутренний протест, и выражением лица во время эфира показывал, как неприятны ему вопросы, которые ему приходилось задавать. И наконец, пятое. Путинский человек верит в то, что он должен всегда поддерживать власть. Если простой человек не понимает, что делает власть, не беда, на все есть свои, не всегда сообщаемые населению, причины. Мобилизованные должны отправляться на фронт, не спрашивая, за что они воюют. Пацанов, конечно, жалко, и им надо помогать, но подвергать сомнению цели войны или неизбежность победы нельзя. Не надо искать «негатив» по отношению к представителям власти, расследовать их личное обогащение и коррупцию, всего этого не существует, а если и существует, копаться в этом ни к чему.

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Духовные наследники Путина Дудь, не сумевший переубедить Кучеру, сделал большое дело, показав нам портрет человека, сформированного длительным путинским правлением. Это человек в чем-то непоследовательный, в чем-то лукавый, но нельзя сомневаться в том, что у него есть своя картина мира. Эта картина отражает в своих основных чертах особенности социальной системы, которая сложилась в России при Путине. И он, и миллионы других россиян, приспособились к жизни в этой системе и сами ее воспроизводят. Здесь люди живут не по закону, а по понятиям, сила равна праву, патрон-клиентские отношения заменяют логику рынка, а авторитаризм является единственно возможной и понятной формой правления. Цинизм и корыстолюбие здесь соседствуют с чувством морального превосходства по отношению к бездуховной Америке, к внутренним меньшинствам и отщепенцам. Такая картина мира еще долго будет определять сознание людей, кто бы ни пришел к власти в России после ухода нынешнего президента. Трудно ожидать, что ценности свободы, демократии, законности и права получат, после многолетней путинской тактики выжженной земли, существенную поддержку среди миллионов духовных наследников Путина.

Но есть хорошие новости. Эти люди искренне хотят мира, комфорта, денег. Они не готовы к жертвам на благо Родины, хотя и декларируют свою безусловную лояльность государству.