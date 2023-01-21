Суд за деньги

На прошлой неделе парламент Польши одобрил поправки в законопроект о судебной реформе — тот самый, который вызвал разлад Варшавы и Брюсселя и блокировку Еврокомиссией около 36 млрд евро, заложенных для Польши в фонде ЕС «NextGenerationEU». Средства были заморожены по такой же схеме, как и в случае конфликта ЕС с Венгрией: Брюссель считает, что Варшава нарушает принципы верховенства права, резко понизив независимость судебной ветви власти в результате реформ, начатых в стране в 2021 году. Теперь Польша пытается откатить часть изменений назад, и тем самым добиться разблокировки средств ЕС. Журналистка Эстер Залан для издания EUObserver рассказывает о том, почему предлагаемые правительством изменения были раскритикованы как оппозицией, так и союзниками по правящей коалиции, а также есть ли у Варшавы шанс все же восстановить независимости судебной системы. Редакция «Новой-Европа» благодарит коллег из EUobserver за возможность перевести и опубликовать этот материал с незначительными сокращениями.

Польский законопроект, призванный исправить проблемы с судебной системой в стране, был одобрен нижней палатой парламента 13 января. Проект был предложен правящей в Польше партией «Право и справедливость» (PiS) и после его одобрения [в Сейме] отправился на рассмотрение в верхнюю палату — Сенат, в котором у оппозиции есть незначительное преимущество по количеству голосов.

Анджей Дуда. Фото: Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0

Депутаты от оппозиционных партий на голосовании в нижней палате, в основном воздерживались, утверждая, что внесенный PiS законопроект не решает основную проблему политизации судебной системы, за которую Варшаву и критиковал ЕС. Кроме того, в прошлое воскресенье сразу 13 общественных организаций Польши направили в Сенат письмо с просьбой предоставить срочное заключение Венецианской комиссии Совета Европы по внесенному PiS законопроекту, утверждая, что он [по-прежнему] нарушает конституционный принцип разделения властей. И даже президент , сторонник PiS, выразил сомнения по поводу поправок.

Не кризис, а слом Одно из изменений, которое содержится в обсуждаемом законопроекте, предполагает, что дисциплинарные дела против польских судей теперь должен рассматривать Высший административный суд, а не специально созданная по изначальной версии реформы дисциплинарная палата при Верховном суде Польши. Именно вопрос о дисциплинарных делах и процессе отстранения судей и прокуроров от занимаемых постов вызвал наибольшую критику Варшавы из Брюсселя в 2021 году. Суд ЕС (European Court of Justice) признал эту часть реформ противоречащей законодательству Евросоюза, предписал приостановить деятельность созданной в Польше дисциплинарной палаты судей, [а также отменить ранее принятые решения об увольнении отдельных судей, критиковавших PiS и судебную реформу]. В 2022 году дисциплинарная палата при Верховном суде была распущена, а вместо нее была создана так называемая «палата профессиональной ответственности». Тем не менее, Польский комитет защиты правосудия (KOS), созданный упомянутыми выше тринадцатью общественными организациями, настаивает, что предлагаемое PiS изменение в текущем законопроекте проблему не решает. Треть судейских должностей в Высшем административном суде занимают люди, назначенные по предложению Национального совета судебной власти (National Council of the Judiciary (NCJ)), который считается политизированным органом [и по сути, подконтролен правящей партии — PiS]. Лоран Пех, профессор права в Университетском колледже Дублина, считает, что сегодня Польшу нужно рассматривать как страну столкнувшуюся «не с кризисом верховенства права, а с его масштабным сломом». Пех утверждает, что новый законопроект «как мертвому припарка», и явно игнорирует условия, выдвинутые Еврокомиссией к Польше.

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Утром — закон, вечером — деньги [Для того чтобы заставить Варшаву исполнить требования ЕС], Брюссель заморозил часть средств из фондов Евросоюза, которые Польша должна была получить для восстановления экономики после пандемии Covid-19. Сам предложенный Польшей план восстановления («Recovery and Resilience Plan») в ЕС одобрили, но средства в рамках программы не выделили до тех пор, пока Варшава не решит проблемы с верховенством права.

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В начале января Еврокомиссия заявила, что внесенный PiS законопроект является «важным шагом» для Польши в выполнении обязательств, взятых ею в рамках плана восстановления. «Мы продолжим внимательно следить за дальнейшими шагами процесса рассмотрения законопроекта, а затем проанализируем его окончательную версию», — сказал представитель Еврокомиссии Кристиан Виганд. Он добавил, что Еврокомиссия продолжает переговоры с польскими властями, чтобы убедиться, что польское законодательство будет полностью соответствовать европейским законам«. »Важно, чтобы окончательно принятый закон повысил независимость судебной системы, — добавил Виганд.

Кристиан Виганд. Фото: Twitter