Власти Донецкой области сообщили о гибели четверых мирных жителей при обстреле региона

В результате обстрела российскими войсками Донецкой области погибли четыре человека. Об этом заявил глава областной администрации Павел Кириленко.

«На Горловском направлении 1 человек погиб в Бахмуте, 1 человек ранен в Ивановском Бахмутской общины. На Лисичанском направлении 2 человека погибли в Дробышеве», — рассказал глава региона.

По словам Кириленко, при обстреле Краматорска погиб минимум один человек.

Также сейчас наблюдается напряженная ситуация в Соледарской городской общине: под огнем находятся Раздолевка, Федоровка, Васюковка, Парасковиевка и окрестности Соледара.

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14 января войска РФ провели массированный обстрел Украины. В Днепре ракета упала на многоэтажный жилой дом, полностью обрушив один из его сегментов. Разрушенными оказались более 200 квартир. Жители сигнализировали фонариками на мобильных телефонах, писали смс и кричали, чтобы их спасли.

19 января число погибших при ударе по Днепру выросло до 46 человек. 11 человек числятся пропавшими без вести, продолжается опознание. Ранения получили 80 человек.

В больницах остаются 24 пострадавших, трое из них в тяжелом состоянии, в том числе девятилетняя девочка.