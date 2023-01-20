Как жил и погиб на войне в Украине детский хоккейный тренер Алексей Чепко

20 января на кладбище в Дзержинске, пригороде Нижнего Новгорода, похоронили погибшего на войне в Украине Алексея Чепко.

Он работал детским хоккейным тренером. Его мобилизовали в октябре. Дети, которых тренировал Алексей Чепко, были против. Они записали несколько видео с просьбой вернуть им тренера, а родители писали письма губернатору Нижнего Новгорода Глебу Никитину.

Но тренер, который когда-то отслужил срочную службу танкистом и, по словам знакомых, имел возможность не участвовать в войне с Украиной, все же отправился на фронт.

«Новая газета Европа» поговорила с родственниками и знакомыми Алексей Чепко, чтобы понять, почему он выбрал войну, как на его решение отреагировали знакомые, родственники и дети, которых он тренировал.