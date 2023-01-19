Число погибших при ударе по жилому дому в Днепре выросло до 46 человек

По его словам, еще 11 человек числятся пропавшими без вести, продолжает опознание. Ранения получили 80 человек. В больницах Днепра остаются 24 пострадавших, трое из них в тяжелом состоянии, в том числе девятилетняя девочка.

Официальное число погибших в результате ракетного удара по многоэтажке в Днепре увеличилось до 46 человек, сообщил глава Днепропетровской области Валентин Резниченко.

14 января войска РФ провели массированный обстрел Украины. В Днепре ракета упала на многоэтажный жилой дом, полностью обрушив один из его сегментов. Разрушенными оказались более 200 квартир. Жители сигнализировали фонариками на мобильных телефонах, писали смс и кричали, чтобы их спасли.

По данным украинских военных, по многоэтажному дому в Днепре попала российская ракета Х-22, предназначенная для уничтожения авианосных групп в море. В Кремле утверждают, что «ВС РФ не наносят ударов по жилым домам».

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что в дом попала российская ракета, «запущенная по объекту энергетической инфраструктуры» и сбитая силами ПВО Украины.