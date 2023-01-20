CNN: США и Германия не смогли договориться о поставках танков Украине

Соединенные Штаты и Германия не смогли договориться о поставках танков Украине в преддверии встречи контактной группы на американской авиабазе Рамштайн, сообщает CNN со ссылкой на источники.

Перед встречей главы Пентагона Ллойда Остина с министром обороны ФРГ Борисом Писториусом в Вашингтоне были «очень оптимистичны и уверены, что добьются прогресса» в вопросе поставок танков, однако вопрос еще не решен и «было бы удивительно», если бы Германия передумала, несмотря на усилия Остина, пишет CNN.

Канцлер Германии Олаф Шольц, как рассказывала немецкая газета Suddeutsche Zeitung, заявлял, что ФРГ поставит Украине немецкие танки Leopard 2, если Вашингтон также примет решение о поставках своих танков Abrams. В Пентагоне на это отвечали, что власти США пока не видят необходимости поставлять Украине Abrams в связи с высокой стоимостью их обслуживания.

Как пишет TIME, ссылаясь на собеседника в Минобороны США, Остин заявил, что Leopard 2 более подходят для Украины, так как более просты в обслуживании, широко доступны по всей Европе и потребляют меньше топлива, чем Abrams.