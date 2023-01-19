В Ярославле военная прокуратура начала проверку жалобы мобилизованных. Командир угрожал им делами о дезертирстве за отступление по его же приказу

Ярославская военная прокуратура начала проверку жалобы мобилизованных, которые ранее записали видеообращение. Об этом сообщает местный портал «ПроГород» со ссылкой на правительство региона.

Видеообращение передали в редакцию портала «ПроГород» жены и матери мобилизованных 18 января. На видео — около 30 мужчин.

«Просим разобраться в ситуации. Нам был дан приказ командиром роты об отступлении с позиций, так как нас обстреливали танки, минометы. В свою очередь командование нас не прикрывало и не давало нам никакой поддержки. У нас были только автоматы, а все остальное вооружение было повреждено. Теперь нас хотят обвинить в дезертирстве, так как командир роты говорит, что приказ не отдавал», — сказал один из мобилизованных.

Он также сказал, что с самого начала мужчинам сказали, что они будут в теробороне, но «начиная от самого военкомата в Ярославской области их обманывали».

«По прибытию сюда мы ходили на штурмы и сидели на самых передних краях фронта. Никакой третьей-четвертой линии, сказанной президентом, не было. В итоге мы просим во всем этом разобраться и просим у вас помощи», — сказал мужчина.