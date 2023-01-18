Мобилизованные из Ярославской области заявили, что их хотят обвинить в дезертирстве из-за отступления по приказу командира

Ярославские мобилизованные рассказали, что отступили со своих позиций по приказу командира, но теперь их планируют обвинить в дезертирстве. Их жены передали видеообращение местному порталу «Про Город».

Мужчины сообщили, командир роты дал им приказ об отступлении с позиций из-за обстрелов танками и минометами. По их словам, командование мобилизованных не прикрывало, а теперь командир говорит, что не отдавал приказ отступать.

«У нас были только автоматы, а все остальное вооружение было повреждено», — говорит один из 30 людей в военной форме на видео.