Мобилизованные из Ярославской области заявили, что их хотят обвинить в дезертирстве из-за отступления по приказу командира

Ярославские мобилизованные рассказали, что отступили со своих позиций по приказу командира, но теперь их планируют обвинить в дезертирстве. Их жены передали видеообращение местному порталу «Про Город».
Мужчины сообщили, командир роты дал им приказ об отступлении с позиций из-за обстрелов танками и минометами. По их словам, командование мобилизованных не прикрывало, а теперь командир говорит, что не отдавал приказ отступать.
«У нас были только автоматы, а все остальное вооружение было повреждено», — говорит один из 30 людей в военной форме на видео.
Он также сказал, что с самого начала мужчинам сказали, что они будут в теробороне, но «начиная от самого военкомата в Ярославской области их обманывали».
«По прибытию сюда мы ходили на штурмы и сидели на самых передних краях фронта. Никакой третьей-четвертой линии, сказанной президентом, не было. В итоге мы просим во всем этом разобраться и просим у вас помощи», — сказал мужчина.
Днем ранее жены мобилизованных сообщили порталу, что готовят обращение к губернатору Ярославской области Михаилу Евраеву, председателю Следственного комитета Александру Бастрыкину и военному прокурору Российской Федерации Валерию Петрову. Они требуют вернуть мобилизованных из горячих точек и наладить техническое оснащение.
В сентябре Путин подписал закон о лишении свободы на срок до 10 лет за добровольную сдачу в плен и отказ от участия в боевых действиях.