В Санкт-Петербурге и Краснодаре появились стихийные мемориалы в память о погибших в Днепре

В Санкт-Петербурге и Краснодаре появились стихийные мемориалы в память о погибших в многоэтажке в Днепре.
В Краснодаре люди несут цветы и игрушки к памятнику украинского поэта Тараса Шевченко. На месте также поставили фотографию разрушенного дома.
Краснодар, памятник Тарасу Шевченко. Фото: «Сирена»
В Санкт-Петербурге мемориал тоже возник у памятника Шевченко. Люди свечами выставили у монумента слово «Днепр».
Санкт-Петербург, памятник Тарасу Шевченко. Фото: «Бумага»
Ранее мемориал в память погибших в Днепре также появился в Москве — люди возлагали цветы к памятнику Лесе Украинке. Однако накануне к нему приехали силовики и арестовали четырех человек. Утверждается, что ночью мемориал убрали сотрудники коммунальных служб, а на месте начал дежурить автозак. При этом москвичи продолжают нести к монументу цветы.
Москва, памятник Лесе Украинке. Фото: «Эхо»
14 января войска РФ провели массированный обстрел Украины. В Днепре ракета упала на жилой дом, полностью обрушив один из его сегментов. Разрушено оказалось более 200 квартир, десятки людей получили травмы. Жители сигнализировали спасателям фонариками на мобильных телефонах, писали смс и кричали.
Сегодня спасатели завершили разбор завалов на многоэтажке. Всего вследствие удара погибли 44 человека, среди них — пятеро детей, в том числе маленький мальчик, которому не было и года. Ранения получили 79 жителей дома, среди них — 16 детей. Спасены были 39 человек.