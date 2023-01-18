В Санкт-Петербурге и Краснодаре появились стихийные мемориалы в память о погибших в Днепре

В Санкт-Петербурге и Краснодаре появились стихийные мемориалы в память о погибших в многоэтажке в Днепре. В Краснодаре люди несут цветы и игрушки к памятнику украинского поэта Тараса Шевченко. На месте также поставили фотографию разрушенного дома.

Краснодар, памятник Тарасу Шевченко. Фото: «Сирена»

В Санкт-Петербурге мемориал тоже возник у памятника Шевченко. Люди свечами выставили у монумента слово «Днепр».

Санкт-Петербург, памятник Тарасу Шевченко. Фото: «Бумага»

Ранее мемориал в память погибших в Днепре также появился в Москве — люди возлагали цветы к памятнику Лесе Украинке. Однако накануне к нему приехали силовики и арестовали четырех человек. Утверждается, что ночью мемориал убрали сотрудники коммунальных служб, а на месте начал дежурить автозак. При этом москвичи продолжают нести к монументу цветы.

Москва, памятник Лесе Украинке. Фото: «Эхо»

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