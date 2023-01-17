«ОВД-Инфо»: у памятника Лесе Украинке в Москве задержали 4 человек. Люди возлагали там цветы в память о погибших в Днепре

В Москве полицейские задержали четырех человек у памятника Лесе Украинке, где возник стихийный мемориал в память о погибших в многоэтажке в Днепре. Об этом сообщает «ОВД-Инфо» со ссылкой на очевидца.

Как утверждается, силовики задержали двоих человек, которые принесли к мемориалу цветы, а также двух прохожих, которые находились поблизости.

На данный момент все находятся в полицейской машине.

«ОВД-Инфо» утверждает, что одна из задержанных пришла к памятнику с собакой. Силовики не дали женщине взять ее с собой в машину и оставили животное на улице.

По информации проекта, полицейских вызвали активисты провластного движения SERB, которые ранее приехали к мемориалу.

Согласно сообщениям СМИ, стихийный мемориал у памятника Лесе Украинке на Украинском бульваре Москвы появился вчера.