«ОВД-Инфо»: у памятника Лесе Украинке в Москве задержали 4 человек. Люди возлагали там цветы в память о погибших в Днепре

В Москве полицейские задержали четырех человек у памятника Лесе Украинке, где возник стихийный мемориал в память о погибших в многоэтажке в Днепре. Об этом сообщает «ОВД-Инфо» со ссылкой на очевидца.
Как утверждается, силовики задержали двоих человек, которые принесли к мемориалу цветы, а также двух прохожих, которые находились поблизости.
На данный момент все находятся в полицейской машине.
«ОВД-Инфо» утверждает, что одна из задержанных пришла к памятнику с собакой. Силовики не дали женщине взять ее с собой в машину и оставили животное на улице.
По информации проекта, полицейских вызвали активисты провластного движения SERB, которые ранее приехали к мемориалу.
Согласно сообщениям СМИ, стихийный мемориал у памятника Лесе Украинке на Украинском бульваре Москвы появился вчера.
Фото: RTVI
Сегодня москвичи также начали возлагать цветы у скульптуры «Содружество», которая символизирует единение народов России, Беларуси и Украины.
Фото: SOTA
14 января войска РФ провели массированный обстрел Украины. В Днепре ракета упала на жилой дом, полностью обрушив один из его сегментов. Разрушено оказалось более 200 квартир, десятки людей получили травмы. Жители сигнализировали спасателям фонариками на мобильных телефонах, писали смс и кричали.
Сегодня спасатели завершили разбор завалов на многоэтажке. Всего вследствие удара погибли 44 человека, среди них — пятеро детей, в том числе маленький мальчик, которому не было и года. Ранения получили 79 жителей дома, среди них — 16 детей. Спасены были 39 человек.