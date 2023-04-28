Суд отправил блогерку Елену Блиновскую под домашний арест

Пресненский районнй суд Москвы избрал в качестве меры пресечения для блогерки Елены Блиновской домашний арест сроком на два месяца. Об этом сообщает «Медиазона».
Такую меру пресечения запрашивало следствие.
Женщине нельзя будет выходить из своего дома в подмосковном поселке, общаться с кем-либо, а также пользоваться интернетом.
Во время суда следовательница сообщила, что блогерка написала явку с повинной.
Адвокат также заявила, что Блиновская уже перечислила в бюджет «значительную сумму» налога, но не уточнила конкретные цифры.
Блиновскую обвиняют в уклонении от уплаты налогов (ч. 2 ст. 198 УК) и отмывании денежных средств в особо крупном размере (п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК). Ранее сегодня в Следственном комитете сообщили, что она раскаялась в содеянном и признала вину.
О том, что против блогерки возбудили уголовное дело, стало известно вчера.
По данным следствия, Блиновская оказывала информационные услуги в интернете, используя схему «дробления» бизнеса, и «занизила полученные доходы». Утверждается, что таким образом она не уплатила налоги за 2019-2021 года на сумму более 918 миллионов рублей и потратила эти деньги, таким образом отмыв их.
Женщину задержали, когда она пыталась пересечь российскую границу на арендованном автомобиле. При себе у женщины были билеты на самолет.
Блиновская — лайф-коуч и автор марафона личностного роста «Марафон желаний». На ее инстаграм-аккаунт подписаны более 5,3 млн человек.