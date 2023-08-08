Генпрокуратура предупредила россиян, что поджог военкомата может квалифицироваться как теракт или диверсия

В Генпрокуратуре выпустили официальное предупреждение для граждан, в котором говорится, что поджоги военкоматов могут быть расценены как теракт (ст. 205 УК) или диверсия (ст. 281 УК). Сообщение было опубликовано пресс-службой ведомства.
В нем говорится, что Генпрокуратура «проанализировала ситуацию, связанную с поджогами зданий военных комиссариатов». В результате силовики пришли к выводу, что «все эти преступления» были совершены россиянами не по своей воле, а по указанию неких кураторов, звонивших из Украины.
«Установлено, что звонки носили массовый характер и по времени совпадали с датами успешного продвижения Вооруженных Сил Российской Федерации в зоне проведения специальной военной операции», — утверждают в Генпрокуратуре.
В организации поджогов обвиняют «лиц, финансированием которых занимаются организации, связанные с киевским режимом». Они якобы звонили россиянам, представлялись сотрудниками правоохранительных органов или кредитных организаций и склоняли граждан к совершению преступления.
«В связи с этим Генеральная прокуратура Российской Федерации разъясняет, что правоохранительные органы России не привлекают граждан к содействию посредством телефонных переговоров и не осуществляют борьбу с преступностью противозаконными способами», — напомнили в ведомстве.
Ранее стало известно, что пенсионера, который пытался поджечь военкомат во Всеволожске, нашли мертвым у себя в квартире. «Фонтанка» пишет, что он покончил с собой.
Утверждалось, что поджечь военкомат его вынудили мошенники — сначала они уговорили пенсионера продать квартиру и перевести деньги «надежным людям», чтобы сохранить их, а вернуть средства пообещали только после того, как он кинет в военкомат коктейль Молотова.
Пенсионера задержали. Против него возбудили уголовное дело об умышленном уничтожении имущества путем поджога (ч. 2 ст. 167 УК), а затем отпустили из полиции с обязательством о явке. Его тело обнаружили в той же квартире, которую он продал по указке мошенников.