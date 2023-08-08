Генпрокуратура предупредила россиян, что поджог военкомата может квалифицироваться как теракт или диверсия

В Генпрокуратуре выпустили официальное предупреждение для граждан, в котором говорится, что поджоги военкоматов могут быть расценены как теракт (ст. 205 УК) или диверсия (ст. 281 УК). Сообщение было опубликовано пресс-службой ведомства.

В нем говорится, что Генпрокуратура «проанализировала ситуацию, связанную с поджогами зданий военных комиссариатов». В результате силовики пришли к выводу, что «все эти преступления» были совершены россиянами не по своей воле, а по указанию неких кураторов, звонивших из Украины.

«Установлено, что звонки носили массовый характер и по времени совпадали с датами успешного продвижения Вооруженных Сил Российской Федерации в зоне проведения специальной военной операции», — утверждают в Генпрокуратуре.

В организации поджогов обвиняют «лиц, финансированием которых занимаются организации, связанные с киевским режимом». Они якобы звонили россиянам, представлялись сотрудниками правоохранительных органов или кредитных организаций и склоняли граждан к совершению преступления.

«В связи с этим Генеральная прокуратура Российской Федерации разъясняет, что правоохранительные органы России не привлекают граждан к содействию посредством телефонных переговоров и не осуществляют борьбу с преступностью противозаконными способами», — напомнили в ведомстве.