В России произошло 25 попыток поджогов военкоматов только за последние два дня. Поджигателями чаще всего были пожилые люди или женщины. По данным СМИ, они могли стать жертвами телефонных мошенников — которые убедили их пойти на поджог в обмен на списание долгов и под угрозой оформления кредитов. Поджигателей задержали, на них заводят уголовные дела, им грозят огромные сроки. С момента начала войны зафиксировано 113 случаев поджогов военкоматов — невероятная цифра. Об этом мы поговорили с Евгением Смирновым, адвокатом правозащитного проекта «Первый отдел».