«Фонтанка» и Mash: задержанного за попытку поджога военкомата в Ленобласти пенсионера нашли мертвым в своей квартире

76-летнего пенсионера Валерия Михайловича, против которого возбудили уголовное дело о попытке поджечь военкомат в Всеволжске, нашли мертвым в своей квартире. Об этом пишут «Фонтанка» и «Mash на Мойке».
Фото: Валерий Михайлович/Mash
«Фонтанка» пишет, что, по предварительным данным, он покончил с собой.
«У дедушки не было детей, только брат: с его помощью и удалось попасть в квартиру — там его и обнаружили с признаками самоудушения», — утверждает Mash.
По данным «Фонтанки», утром 2 августа пенсионер из Всеволожска пытался поджечь здание военкомата двумя «коктейлями Молотова».
«Метнув бутылки, мужчина не попал не только в здание, но и в припаркованные рядом машины», — отмечает издание.
Выбежавшие из здания люди затушили пламя ногами. Пенсионера задержали сотрудники Росгвардии. Против него возбудили уголовное дело об умышленном уничтожении имущества путем поджога (ч. 2 ст. 167 УК), а затем отпустили из полиции с обязательством о явке.
Mash узнал, что пенсионер 40 лет проработал на ВПК ведущим инженером. По данным телеграм-канала, перед поджогом в разговорах в мессенджере мошенники внушили ему, что его квартира выставлена на электронном аукционе за 4,5 миллиона, а чтобы ее сохранить, нужно продать жилье и перевести деньги «надежным людям». Затем ему сказали совершить поджог, чтобы вернуть эту сумму.
Mash утверждает, что Валерий Михайлович действительно продал квартиру в микрорайоне Котово Поле из-за мошенников. В этой же квартире нашли тело пенсионера.
За последние несколько дней в России произошло 25 попыток поджогов военкоматов. Поджигателями чаще всего были пожилые люди или женщины. По данным СМИ, они могли стать жертвами телефонных мошенников.
31 июля мужчина поджег двери военкомата в центре Петербурга на улице Чайковского. Утром 1 августа женщина пришла в военкомат Кронштадтского и Курортного районов Петербурга. В сумке у нее нашли две бутылки с зажигательной смесью.
Поздно вечером 1 августа женщина в Санкт-Петербурге попыталась поджечь военкомат на Английском проспекте.