«Фонтанка» и Mash: задержанного за попытку поджога военкомата в Ленобласти пенсионера нашли мертвым в своей квартире

76-летнего пенсионера Валерия Михайловича, против которого возбудили уголовное дело о попытке поджечь военкомат в Всеволжске, нашли мертвым в своей квартире. Об этом пишут «Фонтанка» и «Mash на Мойке» .

«Фонтанка» пишет, что, по предварительным данным, он покончил с собой.

«У дедушки не было детей, только брат: с его помощью и удалось попасть в квартиру — там его и обнаружили с признаками самоудушения», — утверждает Mash.

По данным «Фонтанки», утром 2 августа пенсионер из Всеволожска пытался поджечь здание военкомата двумя «коктейлями Молотова».

«Метнув бутылки, мужчина не попал не только в здание, но и в припаркованные рядом машины», — отмечает издание.

Выбежавшие из здания люди затушили пламя ногами. Пенсионера задержали сотрудники Росгвардии. Против него возбудили уголовное дело об умышленном уничтожении имущества путем поджога (ч. 2 ст. 167 УК), а затем отпустили из полиции с обязательством о явке.