В результате российского обстрела дома в центре Херсона погибла местная жительница

Российская армия ночью обстреляла девятиэтажный жилой дом в центре Херсона, в результате погибла 59-летняя женщина, рассказал глава областной администрации Александр Прокудин.
По его данным, за ночь дом подвергся обстрелам трижды: в 00:50, 01:20 и 03:15.
Всего пострадали минимум 12 человек, в том числе двое спасателей. У 60-летнего мужчины случилась контузия. Также была ранена 93-летняя женщина, ее госпитализировали с минно-взрывной травмой и контузией.
Последствия обстрела Херсона. Фото: Андрей Ермак/Telegram
За минувшие сутки, как заявил Прокудин, ВС РФ совершили 30 обстрелов, выпустив 99 снарядов из минометов, артиллерии, «Градов» и БПЛА. По Херсону армия РФ выпустила 12 снарядов, попадания пришлось, в частности, в жилые кварталы и территорию дачного кооператива в Бериславе. Четыре человека получили ранения.
3 августа российские войска также обстреляли центр Херсона. Под обстрел попала церковь в центре города. Были ранены три пассажира троллейбуса, который проезжал мимо.