В результате российского обстрела дома в центре Херсона погибла местная жительница

Российская армия ночью обстреляла девятиэтажный жилой дом в центре Херсона, в результате погибла 59-летняя женщина, рассказал глава областной администрации Александр Прокудин. По его данным, за ночь дом подвергся обстрелам трижды: в 00:50, 01:20 и 03:15. Всего пострадали минимум 12 человек, в том числе двое спасателей. У 60-летнего мужчины случилась контузия. Также была ранена 93-летняя женщина, ее госпитализировали с минно-взрывной травмой и контузией.

Последствия обстрела Херсона. Фото: Андрей Ермак/Telegram

За минувшие сутки, как заявил Прокудин, ВС РФ совершили 30 обстрелов, выпустив 99 снарядов из минометов, артиллерии, «Градов» и БПЛА. По Херсону армия РФ выпустила 12 снарядов, попадания пришлось, в частности, в жилые кварталы и территорию дачного кооператива в Бериславе. Четыре человека получили ранения.