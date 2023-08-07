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НовостиОбщество

В результате российского обстрела дома в центре Херсона погибла местная жительница

Российская армия ночью обстреляла девятиэтажный жилой дом в центре Херсона, в результате погибла 59-летняя женщина, рассказал глава областной администрации Александр Прокудин.

По его данным, за ночь дом подвергся обстрелам трижды: в 00:50, 01:20 и 03:15.

Всего пострадали минимум 12 человек, в том числе двое спасателей. У 60-летнего мужчины случилась контузия. Также была ранена 93-летняя женщина, ее госпитализировали с минно-взрывной травмой и контузией.

Последствия обстрела Херсона. Фото: Андрей Ермак/ Telegram

Последствия обстрела Херсона. Фото: Андрей Ермак/Telegram

За минувшие сутки, как заявил Прокудин, ВС РФ совершили 30 обстрелов, выпустив 99 снарядов из минометов, артиллерии, «Градов» и БПЛА. По Херсону армия РФ выпустила 12 снарядов, попадания пришлось, в частности, в жилые кварталы и территорию дачного кооператива в Бериславе. Четыре человека получили ранения.

3 августа российские войска также обстреляли центр Херсона. Под обстрел попала церковь в центре города. Были ранены три пассажира троллейбуса, который проезжал мимо.

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Главный редактор «Новой газеты Европа» — Кирилл Мартынов. Пользовательское соглашение. Политика конфиденциальности.
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