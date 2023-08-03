Российские войска обстреляли центр Херсона, ранены три человека

Ранены три пассажира троллейбуса, который проезжал мимо. 39-летней женщине и 53-летнему мужчине оказывается медицинская помощь, проводится обследование. Тяжелые ранения грудной клетки и закрытую черепно-мозговую травму получил 74-летний мужчина, врачи борются за его жизнь, добавил Прокудин.

Российские войска с утра обстреляли Херсон из артиллерии, сообщил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак. Под обстрел попала церковь в центре города, уточнил глава областной администрации Александр Прокудин.

Во время тушения пожара в Свято-Екатериненском соборе, произошедшего в результате российского обстрела, произошел повторный обстрел, заявили в МВД Украины. Пострадали четверо сотрудников ГСЧС. Их госпитализировали. Повреждена спецтехника, добавили в ведомстве.

В Херсонской администрации заявили, что за прошедшие сутки ВС РФ обстреляли область 15 раз из 99 снарядов. Поражения зафиксированы в Херсоне, Антоновке, Садовом, Приднепровском, Зеленовке и Молодежном. В результате обстрелов 2 человека получили ранения различной степени тяжести.

31 июля Власти Херсонской области сообщили о четырех погибших и 18 раненых местных жителях в результате российских атак. Глава Херсонской ОВА Прокудин отметил, что высокая интенсивность обстрелов связана с ротацией российской армии на левом берегу Днепра.