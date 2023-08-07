Война в Украине идет 530 дней. Вчерашние удары по мостам в Крым — часть контрнаступательной стратегии ВСУ, заявили в ISW. Связанные с Украиной хакеры взломали сайт Московского городского бюро технической инвентаризации, где хранятся данные о владельцах недвижимости в Москве и Московской области. Украина модернизировала советские самолеты для использования западных вооружений, в частности, для ракет Storm Shadow, заявили в ВСУ. К 2025 году в России построят первый завод по производству аккумуляторов для беспилотников, утверждает «Коммерсантъ». За две недели в прокате фильм «Барби» собрал свыше $1 млрд. Что произошло за ночь 7 августа — главные события в подборке «Новой газеты Европа».

ISW: удары по мостам в Крым создают условия для будущих решительных контрнаступлений ВСУ Украинские удары по Чонгарскому и Геническому мостам, которые связывают аннексированный Крым с материковой частью Украины, — часть кампании ВСУ, направленная на создание условий для будущих решительных контрнаступлений, заявили в американском Институте изучения войны.

Разрушенный мост в Крым. Фото: соцсети

Удары 6 августа были нанесены по двум ключевым автомобильным мостам, расположенным вдоль важнейших российских наземных линий связи. В результате российские силы перенаправили дорожное движение с более коротких восточных маршрутов на более длинные западные. Это может создать значительные сбои в логистике, есть вероятность задержек и пробок, считают в институте. Неясно, как быстро будет отремонтирован Чонгарский мост, и так же неясно, отремонтирован ли железнодорожный мост через Чонгар, по которому украинские войска нанесли удар 29 июля. Восстановление поврежденного моста через Генический пролив, вероятно, займет у российских властей значительно больше времени, считают в ISW.

Аналитика: ISW

ВСУ методично пытаются отрезать российские войска на юге Украины и нарушить их логистику так, как это было во время Херсонского контрнаступления, предполагают эксперты. Украинские силы, по-видимому, также расширяют свои усилия, чтобы нацелиться на российские военно-морские объекты, участвующие в российской логистике в Черном море, считают в ISW. Связанные с Украиной хакеры взломали сайт МосгорБТИ, которое собирает данные о владельцах недвижимости в Москве Связанные с Украиной хакеры взломали сайт Московского городского бюро технической инвентаризации, обратили внимание «Важные истории».

На нем появилось сообщение, что взломщики получили данные о местах пребывания и собственности жителей столицы России. «Информация про госслужащих, политиков, военных и представителей спецслужб, поддерживающих войну с Украиной, переданы силам обороны Украины», — заявили авторы заявления. Сейчас сайт МосгорБТИ не работает. В учреждении пока не прокомментировали взлом.

Скрин: сайт МосгорБТИ

Как отмечают «Важные истории», Московское городское бюро технической инвентаризации собирает данные о владельцах квартир, жилых многоэтажных зданий, частных домов, а также загородных участков в Москве и Московской области. ВСУ: Украина модернизировала советские самолеты для ракет Storm Shadow Украина модернизировала советские боевые самолеты — штурмовик Су-25, бомбардировщик Су-24М, истребители Су-27 и другие — для использования западных вооружений, сообщил командующий Воздушных сил ВСУ генерал-лейтенант Николай Олещук. В частности, самолеты были модернизированы для ракет класса «воздух — поверхность» ZUNI, ракет Storm Shadow и противорадиолокационных ракет AGM HARM, отмечается на сайте Офиса президента Украины. Украина получила ракеты ZUNI, HARM и комплексы Patriot от США, ракеты Storm Shadow — от Британии, комплексы IRIS-T — от Германии. Storm Shadow — ракеты с дальностью стрельбы 250 км.

День Воздушных сил ВСУ, 6 августа 2023 года. Фото: сайт Офиса президента Украины

«Коммерсантъ»: первый в России завод аккумуляторов для дронов собираются построить к 2025 году Компании «Инэнерджи» (с участием Газпромбанка) и «Транспорт будущего» собираются к 2025 году построить в Подмосковье завод литий-ионных аккумуляторов для беспилотников, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники. Завод называется «Металион», он будет находиться рядом с МФТИ в Долгопрудном. Мощность предприятия составит 750 МВт.ч в год, на его постройку уйдет 25 млрд рублей. Половину от общего финансирования составляет вклад от фонда поддержки проектов Национальной технологической инициативы (НТИ). Планируется, что в дальнейшем в развитие завода смогут вкладываться частные инвесторы, в том числе Газпомбанк и правительство Москвы. На «Металионе» собираются производить аккумуляторы и батареи малой емкости (до 1 кВт.ч) для портативной техники и беспилотников, а также крупные батареи емкостью более 100 кВт.ч для электротранспорта и накопителей энергии. Основными заказчиками завода станут силовые ведомства, пишет «Коммерсантъ».

Подкаст «Медузы» «Что случилось» снова доступен на платформе Apple Podcasts Ежедневный новостной подкаст «Медузы» «Что случилось» снова доступен для прослушивания на платформе Apple Podcasts. Об этом сообщает сама «Медуза». Как рассказали журналисты, в редакцию поступило письмо от компании Apple, в котором говорится, что подкаст снова доступен в приложении. При этом в сообщении никак не объясняется, почему шоу сначала пропало с платформы, а потом вернулось. Также о возвращении на платформу своего подкаста сообщает издание «Холод». 5 августа из приложения Apple Podcasts пропал подкаст «Что случилось». Ранее российский суд оштрафовал Apple на 400 тысяч рублей за отказ удалять приложения и подкасты о войне. В июле Apple уже писала «Медузе», что Роскомнадзор потребовал от компании удалить «Что случилось» в связи с «нарушением порядка распространения информации». Фильм «Барби» собрал больше миллиарда долларов в прокате Фильм Греты Гервиг «Барби» спустя две недели после начала проката собрал больше миллиарда долларов, сообщают создатели картины.

Кадр из фильма «Барби»

«Барби» собрала $459 млн в американском прокате и $572 млн в мировом. На это фильму понадобилось всего 17 дней — меньше, чем любому другому фильму Warner Bros.