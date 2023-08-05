Apple удалила подкаст «Медузы» «Что случилось»

Из приложения Apple Podcasts пропал подкаст «Что случилось», сообщила редакция «Медузы».

Как рассказали журналисты, в редакцию поступило письмо, в котором компания Apple уведомила об удалении подкаста из приложения. Что послужило причиной для удаления — неизвестно.

Ранее российский суд оштрафовал Apple на 400 тысяч рублей за отказ удалять приложения и подкасты о войне. В июле Apple уже писала «Медузе», что Роскомнадзор потребовал от компании удалить «Что случилось» в связи с «нарушением порядка распространения информации».

Также Роскомнадзор требовал удалить подкаст издания «Холод». Сейчас этот подкаст вместе со «Что случилось» не доступен на платформе.