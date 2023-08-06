WSJ: на переговорах в Саудовской Аравии украинская делегация не настаивала на обсуждении мира только после вывода российских войск

Во время переговоров по урегулированию войны в Украине, которые проходят сейчас в Джидде в Саудовской Аравии, украинская делегация не настаивала на заключении мира на основе плана Зеленского. Об этом сообщает Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Мирный план Зеленского подразумевает, что какое-либо соглашение между Россией и Украиной может начать обсуждаться только после полного вывода российских войск с территории Украины.

На предыдущих переговорах, которые прошли в конце июля в Копенгагене, столице Дании, Украина требовала выполнения этого условия. В этот раз Киев не пытался активно продвинуть мирный план Зеленского, утверждает WSJ.

В то же время страны, которые ранее не поддерживали требования Украины, во время переговоров в Джидде не настаивали на том, чтобы Киев отказался от них, пишет издание.

Как сообщает WSJ, в результате делегациям удалось преодолеть некоторые разногласия.

В конференции в Джидде принимают участие делегации из 40 стран, включая США, Китай и Индию. Эта встреча — продолжение переговоров по мирному урегулированию в Украине, которые прошли в конце июня в Копенгагене в условиях строгой секретности.

Ранее источники The Wall Street Journal сообщали, что Саудовская Аравия была выбрана для того, чтобы приехать на встречу могли согласиться представители Китая, которые проигнорировали предыдущую встречу.

Представители России на встрече не присутствуют, но ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле намерены следить за переговорами. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сказала: «Если подобные встречи помогут Западу осознать всю тупиковость интриги с планом Зеленского, то они будут, наверное, не бесполезными».