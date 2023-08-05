В Саудовской Аравии начались двухдневные переговоры по урегулированию войны в Украине. Россия в них не участвует

В Джидде (Саудовская Аравия) начались двухдневные переговоры о мирном прекращении войны в Украине. На мероприятии собрались официальные представили почти 40 стран, включая США, Китай и Индию.

Представители России на встрече не присутствуют, но ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле намерены следить за переговорами. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сказала: «Если подобные встречи помогут Западу осознать всю тупиковость интриги с планом Зеленского, то они будут, наверное, не бесполезными».

Глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что переговоры будут тяжелыми. «Но за нами правда, за нами — добро», — сказал он (цитата по Reuters).

Ранее источники The Wall Street Journal сообщали, что Саудовская Аравия была выбрана для того, чтобы приехать на встречу могли согласиться представители Китая. Официальные лица Украины и Запада надеются, что новая встреча представителей может увенчаться масштабным мирным саммитом уже в этом году, на котором мировые лидеры подпишут общие принципы урегулирования войны.

Встреча стала продолжением переговоров по мирному урегулированию в Украине, которые прошли в конце июня в столице Дании Копенгагене в условиях строгой секретности. В ней, в частности приняли участие дипломаты из Китая, Индии, Бразилии и Южной Африки.