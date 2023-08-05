Бывшего премьер-министра Пакистана приговорили к трем годам тюрьмы по делу о коррупции

В Пакистане суд приговорил бывшего премьер-министра страны Имрана Хана к трем годам тюрьмы по делу о коррупции. После этого его арестовала полиция в его резиденции в городе Лахор, сообщает AlJazeera.

70-летнего политика обвинили в неправомерном использовании должности премьер-министра с 2018 по 2022 год для покупки и продажи государственных подарков, полученных во время поездок за границу, на сумму более 140 миллионов пакистанских рупий (497 500 долларов США).

Бывшему премьеру страны также назначен штраф в размере 100 тысяч пакистанских рупий (355 долларов). Адвокат Хана сообщил, что они будут обжаловать решение суда.

До Ареста Хан опубликовал видео в твиттере (известном сейчас как X), в котором призвал своих соратников выйти на улицы в качестве протеста.

«У меня есть только одна просьба. Вы не должны тихо сидеть в своих домах. Я борюсь не за себя, а за свою нацию, за вас. Ради будущего ваших детей. Если вы не отстаиваете свои права, вы будете жить жизнью рабов, а у рабов нет жизни», — сказал он (цитата по AlJazeera).