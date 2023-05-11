В Пакистане третий день проходят массовые протесты после ареста бывшего премьер-министра страны Имрана Хана. Главное

Уже третий день в Пакистане не стихают массовые протесты из-за ареста бывшего премьер-министра страны и лидера оппозиции Имрана Хана по делу о коррупции. По мнению сторонников Хана, за его задержанием стоит действующее правительство и военный истеблишмент. К концу 10 мая полиция начала терять контроль в некоторых регионах Пакистана и обратилась за помощью к военным. В стране с населением в 230 млн человек с перебоями работает интернет, доступ к некоторым сайтам и социальным сетям заблокирован. Протесты разразились на фоне острого экономического кризиса, когда из-за стремительно растущей инфляции граждане страны все чаще не могут себе позволить еду и топливо, что лишь усиливает опасения по поводу стабильности Пакистана в предвыборный год, пишет CNN. «Новая газета Европа» рассказывает о том, что происходит в Пакистане.

обновлено в 16:04 Верховный суд Пакистана признал арест экс-премьера Имрана Хана незаконным, сообщает местное издание Geo-TV.

С чего все началось? 9 мая Имран Хан был заключен под стражу в здании Высокого суда Исламабада по ордеру, выданному 1 мая. Основанием стало обвинение в коррупции и использовании для отмывания денег принадлежащего экс-премьеру фонда Al-Qadir Trust.

«Когда мои слова дойдут до вас, я уже буду в заключении по сфабрикованному делу. После этого вам всем стоит осознать, что понятий основных прав, законности и демократии в Пакистане больше не существует»,

— заявил политик после ареста. 10 мая его партия «Движение за справедливость» (PTI) призвала сторонников выйти на улицы в ответ на арест Хана. В тот же день также стало известно о задержании генсека партии Асада Умара и аресте замглавы партии, бывшего главы МИД Пакистана Шаха Махмуда Куреши. Под конец дня поступило сообщение, что Хану продлили арест на восемь дней. Лидеры PTI утверждают, что задержание Хана — политическое преследование со стороны правительства и военного истеблишмента. Пока Хан находился у власти, у него были тесные отношения с военными, но после отстранения от власти в прошлом году он стал резко критиковать военное руководство, обвинив их в сговоре с иностранными державами для организации его отставки и попытке покушения, пишет The Guardian. Военные отвергли все обвинения.

Протестующие в Пакистане. EPA-EFE/FAYYAZ AHMAD

Начало протестов Вскоре после ареста Хана по всей стране начались массовые протесты. Они прошли во многих крупных городах страны, включая Исламабад, Пешавар, Харипур, Абботтабад, Сиалкот, Фейсалабад, Равалпинди и Лахор. К концу 10 мая полиция начала терять контроль в некоторых регионах страны и обратилась за помощью к военным. На фоне протестов в стране также перестал работать мобильный интернет. В частности, отсутствует доступ к Twitter, Facebook и YouTube. Как пишет The Guardian, к 11 мая число погибших в результате протестов в Пакистане возросло до девяти человек: семь из них погибли накануне в результате столкновений между протестующими и полицией в городе Пешавар. Один человек умер от удушья дымом после поджога здания в Лахоре, еще один был застрелен возле военного блокпоста в городе Кветта. По данным издания Dawn, в результате массовых протестов за три дня по меньшей мере 290 человек пострадали, а число задержанных составило почти 2 тысячи человек.

Кто такой Имран Хан? Имран Хан — пакистанский государственный деятель и спортсмен. В 1996 году основал партию PTI. С 2002 по 2007 года входил в парламентскую оппозицию. По итогам выборов в парламент 2013 года его партия заняла второе место на выборах, а в 2018 году PTI сформировала коалицию с независимыми кандидатами, получив большинство в парламенте. Тогда Хан стал премьер-министром Пакистана и пробыл на своем посту до апреля 2022 года, когда парламент вынес ему вотум недоверия.

Имран Хан. Samir Hussein/WireImage

Популярность Хана возросла после отстранения от должности премьер-министра, он регулярно организовывал акции протеста по всей стране с требованием досрочных всеобщих выборов и отстранения военных от принятия политических решений. Как пишут аналитики CNN, именно они играют решающую роль в политическом развитии Пакистана вплоть с момента обретения независимости в 1947 году. В октябре 2022 года Хану запретили участвовать в выборах и лишили права занимать правительственные должности в течение пяти лет из-за «некорректного» оформления финансовой отчетности в период премьерства. Политика также подозревали в присвоении средств от продажи подарков от иностранных лидеров.

В чем обвиняют экс-премьера? По информации Reuters, в основе дела против Хана лежит обвинение в коррупции. По версии властей Пакистана, Хан и его супруга получили землю стоимостью в миллионы долларов в качестве взятки от одного из самых влиятельных бизнесменов страны Малика Риаза Хусейна через благотворительный фонд Al-Qadir Trust, созданный в 2018 году по инициативе экс-премьера. Хан и Хусейн отрицают предъявленные обвинения. Также сообщается, что в настоящее время в судах Пакистана против экс-премьера также заведены десятки уголовных дел по различным обвинениям, включая терроризм и организацию беспорядков.