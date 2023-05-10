Четыре человека погибли и 27 получили ранения в результате протестов в Пакистане на фоне ареста бывшего премьер-министра и лидера оппозиции Имрана Хана

По меньшей мере четыре человека погибли и 27 получили ранения в результате протестов в Пакистане. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на экстренные службы.

В самом густонаселенном штате страны — Пенджабе — было арестовано около тысячи человек, в города введена армия.

По данным правительства, в результате столкновений 130 полицейских получили ранения и более десяти официальных зданий были разграблены сторонниками бывшего премьер-министра и лидера оппозиции Имрана Хана.