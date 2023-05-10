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Четыре человека погибли и 27 получили ранения в результате протестов в Пакистане на фоне ареста бывшего премьер-министра и лидера оппозиции Имрана Хана

По меньшей мере четыре человека погибли и 27 получили ранения в результате протестов в Пакистане. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на экстренные службы.

В самом густонаселенном штате страны — Пенджабе — было арестовано около тысячи человек, в города введена армия.

По данным правительства, в результате столкновений 130 полицейских получили ранения и более десяти официальных зданий были разграблены сторонниками бывшего премьер-министра и лидера оппозиции Имрана Хана.

Издание сообщает, что на фоне протестов в стране перестал работать мобильный интернет.

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Сегодня суд в Пакистане на восемь дней арестовал бывшего премьер-министра и лидера оппозиционной партии «Техрик-и-Инсаф» Имрана Хана. Его обвиняют в коррупции. В настоящее время против него также заведены десятки уголовных дел по различным обвинениям, включая терроризм и организацию беспорядков.

Накануне политик был задержан. Оппозиция объявила дело против бывшего премьер-министра политически мотивированным. На этом фоне сторонники партии призвали к массовым протестам в стране, которые продолжаются уже второй день.

Сегодня также стало известно о задержании генсека партии Асада Умара и аресте замглавы партии, бывшего главы МИД Пакистана Шаха Махмуда Куреши.

Имран Хан был премьер-министром Пакистана с 2018 до апреля 2022 года, когда парламент страны вынес ему вотум недоверия. Несколько месяцев политика не могли арестовать из-за сопротивления его сторонников.

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