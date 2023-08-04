Владимир Зеленский поблагодарил СБУ за «возвращение войны назад — государству-агрессору»

Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении к гражданам страны поблагодарил Службу безопасности Украины за «за возвращение войны назад — государству-агрессору». Обращение опубликовано в телеграм-канале президента.

Зеленский рассказал в нем, что состоялось очередное заседание Ставки Верховного Главнокомандующего Украины. В том числе, в нем приняли участие главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский, командующий Сил обороны Таврического направления Александр Тарнавский и глава СБУ Василий Малюк.

«Был сегодня и доклад руководителя СБУ Малюка. Содержание не буду озвучивать. Скажу только, что все мы благодарны Службе безопасности Украины за возвращение войны назад — государству-агрессору. Что несешь миру, с тем сам и оказываешься», — заявил Зеленский.

По словам украинского президента, на встрече также обсудили производство боеприпасов и оружия в Украине и продовольственный экспорт.

«Максимально упрощаем все процедуры, убираем всю бюрократию, еще мешающую производителям. Результат будет. <…> Черное море и продовольственный экспорт, безопасность наших портов <…> Пусть российские террористы даже не надеются, что им удастся спровоцировать глобальный продовольственный кризис или создать очередную ценовую катастрофу», — сообщил президент Украины.