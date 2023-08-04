Владимир Зеленский поблагодарил СБУ за «возвращение войны назад — государству-агрессору»

Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении к гражданам страны поблагодарил Службу безопасности Украины за «за возвращение войны назад — государству-агрессору». Обращение опубликовано в телеграм-канале президента.
Зеленский рассказал в нем, что состоялось очередное заседание Ставки Верховного Главнокомандующего Украины. В том числе, в нем приняли участие главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский, командующий Сил обороны Таврического направления Александр Тарнавский и глава СБУ Василий Малюк.
«Был сегодня и доклад руководителя СБУ Малюка. Содержание не буду озвучивать. Скажу только, что все мы благодарны Службе безопасности Украины за возвращение войны назад — государству-агрессору. Что несешь миру, с тем сам и оказываешься», — заявил Зеленский.
По словам украинского президента, на встрече также обсудили производство боеприпасов и оружия в Украине и продовольственный экспорт.
«Максимально упрощаем все процедуры, убираем всю бюрократию, еще мешающую производителям. Результат будет. <…> Черное море и продовольственный экспорт, безопасность наших портов <…> Пусть российские террористы даже не надеются, что им удастся спровоцировать глобальный продовольственный кризис или создать очередную ценовую катастрофу», — сообщил президент Украины.
Сегодня ночью два украинских морских беспилотника попытались атаковать порт Новороссийска, заявили в российском Минобороны. После этого в соцсетях появились фотографии поврежденного большого десантного корабля «Олененгорский горняк» после атаки беспилотников, в том числе — спутниковые снимки.
Ночью также более 10 беспилотных летательных аппаратов попытались атаковать аннексированный Россией Крым.
«Дежурными средствами ПВО уничтожены десять БПЛА. Еще три беспилотника противника были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы», — заявили в Минобороны России.
В ночь на 1 августа беспилотники во второй раз за неделю атаковали башню IQ-квартал в «Москва-Сити», в которой находятся Минцифры, Минэкономразвития и Минпромторг. По данным ASTRA, на 21 этаже, куда попал БПЛА, располагается Минэкономразвития. Минобороны РФ обвинило Украину в атаке.
До этого рано утром 30 июля два беспилотника атаковали две башни «Москвы-сити». Взрыв произошел в башнях IQ-квартал и «Око-2». Охранник здания получил травмы, были выбиты стекла с первого по четвертый этажи. Минобороны РФ также обвинило Киев.