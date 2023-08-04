Фото: уничтожение беспилотников в Новороссийске/соцсети
Война в Украине идет 526 дней. Военно-морскую базу Новороссийск попытались атаковать морские дроны, заявили в Минобороны РФ. О повреждениях и жертвах не сообщается.
13 беспилотников атаковали аннексированный Крым. В Минобороны сообщили, что все беспилотники были сбиты.
С февраля 2022 года Россия запустила по Украине почти две тысячи дронов Shahed, рассказал Владимир Зеленский. В год на поддержку ВСУ украинское правительство тратит около $55 млрд, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.
С начала 2023 года на Всемирную продовольственную программу ООН выделили около 18% от требуемой суммы, утверждает госсекретарь США Энтони Блинкен.
«Исламское государство» сообщило о гибели своего лидера Абу аль-Хусейн аль-Хусейни аль-Кураши.
Что произошло за ночь 4 августа — главные события в подборке «Новой газеты Европа».
Новороссийск попытались атаковать морские дроны
Минобороны России заявило, что ночью два морских безэкипажных катера ВСУ попытались атаковать военно-морскую базу Новороссийск. Об этом говорится в телеграм-канале ведомства.
«В ходе отражения атаки безэкипажные катера были визуально обнаружены и уничтожены огнем из штатного вооружения российских кораблей, осуществляющих охрану внешнего рейда военно-морской базы», — говорится в заявлении Минобороны РФ.
Жители Новороссийска ночью сообщали о взрыве и стрельбе в районе порта. Инфраструктура Каспийского трубопроводного консорциума при атаке не пострадала, рассказали в компании. Установлен временный запрет на движения судов в порту Новороссийска.
«На настоящий момент сообщаем, что отгрузка нефти осуществляется в штатном режиме на пришвартованные танкера. Повреждения инфраструктуры КТК отсутствуют», — сказали в КТК.
Также губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что пострадавших и разрушений нет.
13 дронов попытались атаковать Крым
В ночь с 3 на 4 августа более 10 беспилотных летательных аппаратов попытались атаковать аннексированный Россией Крым. Об этом заявили в Минобороны РФ.
«Дежурными средствами ПВО уничтожены десять БПЛА. Еще три беспилотника противника были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы», — рассказали в ведомстве.
Атаку в Минобороны назвали террористической. Пострадавших и разрушений нет.
Зеленский: с начала войны Россия запустила по Украине почти две тысячи дронов
Российские войска с начала полномасштабного вторжения выпустили по Украине минимум 1961 дрон Shahed. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.
Фото: обращение Владимира Зеленского
В общем, террористы уже запустили против Украины по меньшей мере 1961 «шахед», и значительную часть удалось сбить. К сожалению, не все. Мы работаем, чтобы сбивать больше: чтобы максимум сбивать», — рассказал Зеленский.
Он также заявил, что на фронте сейчас наблюдаются тяжелая ситуация.
«Штурмы очень жестокие. Купянское, Лиманское, Бахмутское, Марьинское, Авдеевское направления, южные направления — везде непросто», — сказал президент Украины.
По его словам, «именно украинская сила доминирует». Минобороны РФ вчера отчиталось об отражении 12 атак ВСУ на Донецком, Южно-Донецком, Купянском и Краснолиманском направлениях.
Премьер Украины Шмыгаль: на поддержку ВСУ тратится около $55 млрд в год
Поддержка ВСУ во время войны с Россией обходится украинскому правительству в $55 миллиардов в год (два триллиона гривен), рассказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
Фото: Денис Шмыгаль
По его словам, сумма, уходящая на армию во время войны, больше, чем доходная часть страны в мирное время — около $35 млрд в год (1,3 триллиона гривен). Сейчас Украина держится за счет финансовой поддержки партнеров, грантов и кредитов, уточнил Шмыгаль.
Он также сообщил, что в первый год войны Украина потеряла 3,5 млн рабочих мест и 29,5% ВВП. «Это меньше, чем ожидалось. Бизнес адаптировался и продолжает адаптироваться», — сказал он.
Блинкен: продовольственная программа ООН страдает от недостатка финансирования
С начала 2023 года на Всемирную продовольственную программу ООН выделили $4,5 млрд, что составляет около 18% от требуемой суммы, сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен во время заседания совета безопасности ООН.
По его словам, недостаток финансирования «будет измеряться в количестве потерянных жизней». Он уточнил, что, по оценкам Всемирной продовольственной программы, ей требуется $25 млрд, чтобы оказать помощь 171 млн человек.
В начале года исполнительный директор Всемирной продовольственной программы Дэвид Бисли призвал продлить зерновую сделку. По его мнению, «миллионы людей в голодающих странах зависят от этого зерна».
«Исламское государство» подтвердило информацию о гибели своего лидера
Террористическая организация «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ и многих других страна) объявила, что ее лидер Абу аль-Хусейн аль-Хусейни аль-Кураши был убит. Об этом пишет Reuters.
Новым лидером группировки назначен Абу Хафс Аль-Хашими Аль-Курайши. ИГ утверждает, что предыдущий глава организации был застрелен в ходе столкновений с представителями другой группировки, члены которой якобы пытались взять его в плен в сирийской провинции Идлиб.
Абу аль-Хусейн аль-Хусейни аль-Кураши стал лидером ИГ осень 2022 года после того, как его предшественник Абу аль-Хасана аль-Хашими аль-Кураши был ликвидирован военными США.
В апреле 2023 года президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что турецкая разведка выследила и убила лидера «Исламского государства» на территории Сирии. Он не приводил подробностей и доказательств.