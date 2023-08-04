

Война в Украине идет 526 дней. Военно-морскую базу Новороссийск попытались атаковать морские дроны, заявили в Минобороны РФ. О повреждениях и жертвах не сообщается. 13 беспилотников атаковали аннексированный Крым. В Минобороны сообщили, что все беспилотники были сбиты. С февраля 2022 года Россия запустила по Украине почти две тысячи дронов Shahed, рассказал Владимир Зеленский. В год на поддержку ВСУ украинское правительство тратит около $55 млрд, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль. С начала 2023 года на Всемирную продовольственную программу ООН выделили около 18% от требуемой суммы, утверждает госсекретарь США Энтони Блинкен. «Исламское государство» сообщило о гибели своего лидера Абу аль-Хусейн аль-Хусейни аль-Кураши. Что произошло за ночь 4 августа — главные события в подборке «Новой газеты Европа».

Новороссийск попытались атаковать морские дроны Минобороны России заявило, что ночью два морских безэкипажных катера ВСУ попытались атаковать военно-морскую базу Новороссийск. Об этом говорится в телеграм-канале ведомства.

«В ходе отражения атаки безэкипажные катера были визуально обнаружены и уничтожены огнем из штатного вооружения российских кораблей, осуществляющих охрану внешнего рейда военно-морской базы», — говорится в заявлении Минобороны РФ.

Жители Новороссийска ночью сообщали о взрыве и стрельбе в районе порта. Инфраструктура Каспийского трубопроводного консорциума при атаке не пострадала, рассказали в компании. Установлен временный запрет на движения судов в порту Новороссийска. «На настоящий момент сообщаем, что отгрузка нефти осуществляется в штатном режиме на пришвартованные танкера. Повреждения инфраструктуры КТК отсутствуют», — сказали в КТК. Также губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что пострадавших и разрушений нет.

13 дронов попытались атаковать Крым В ночь с 3 на 4 августа более 10 беспилотных летательных аппаратов попытались атаковать аннексированный Россией Крым. Об этом заявили в Минобороны РФ.

«Дежурными средствами ПВО уничтожены десять БПЛА. Еще три беспилотника противника были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы», — рассказали в ведомстве. Атаку в Минобороны назвали террористической. Пострадавших и разрушений нет.

Зеленский: с начала войны Россия запустила по Украине почти две тысячи дронов Российские войска с начала полномасштабного вторжения выпустили по Украине минимум 1961 дрон Shahed. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Фото: обращение Владимира Зеленского

В общем, террористы уже запустили против Украины по меньшей мере 1961 «шахед», и значительную часть удалось сбить. К сожалению, не все. Мы работаем, чтобы сбивать больше: чтобы максимум сбивать», — рассказал Зеленский. Он также заявил, что на фронте сейчас наблюдаются тяжелая ситуация. «Штурмы очень жестокие. Купянское, Лиманское, Бахмутское, Марьинское, Авдеевское направления, южные направления — везде непросто», — сказал президент Украины. По его словам, «именно украинская сила доминирует». Минобороны РФ вчера отчиталось об отражении 12 атак ВСУ на Донецком, Южно-Донецком, Купянском и Краснолиманском направлениях.

Премьер Украины Шмыгаль: на поддержку ВСУ тратится около $55 млрд в год Поддержка ВСУ во время войны с Россией обходится украинскому правительству в $55 миллиардов в год (два триллиона гривен), рассказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Фото: Денис Шмыгаль

По его словам, сумма, уходящая на армию во время войны, больше, чем доходная часть страны в мирное время — около $35 млрд в год (1,3 триллиона гривен). Сейчас Украина держится за счет финансовой поддержки партнеров, грантов и кредитов, уточнил Шмыгаль.

Он также сообщил, что в первый год войны Украина потеряла 3,5 млн рабочих мест и 29,5% ВВП. «Это меньше, чем ожидалось. Бизнес адаптировался и продолжает адаптироваться», — сказал он.

Блинкен: продовольственная программа ООН страдает от недостатка финансирования С начала 2023 года на Всемирную продовольственную программу ООН выделили $4,5 млрд, что составляет около 18% от требуемой суммы, сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен во время заседания совета безопасности ООН. По его словам, недостаток финансирования «будет измеряться в количестве потерянных жизней». Он уточнил, что, по оценкам Всемирной продовольственной программы, ей требуется $25 млрд, чтобы оказать помощь 171 млн человек. В начале года исполнительный директор Всемирной продовольственной программы Дэвид Бисли призвал продлить зерновую сделку. По его мнению, «миллионы людей в голодающих странах зависят от этого зерна».