США, Германия, Франция и Великобритания потребовали освободить Алексея Навального

Государственный секретарь США Энтони Блинкен призвал освободить политика Алексея Навального, приговоренного Мосгорсудом к 19 годам колонии особого режима по делу о создании «экстремистского сообщества». Об этом он написал в твиттере.
«Соединенные Штаты решительно осуждают осуждение Россией лидера оппозиции Алексея Навального по политически мотивированным обвинениям. Кремль не может замалчивать правду. Навального надо отпустить», — говорится в сообщении госсекретаря США.
Также отпустить политика потребовали власти Германии, Франции и Великобритании. Глава МИД ФРГ Анналена Бербок назвала «чистой несправедливостью» приговор Навальному. «Путин ничего не боится больше, чем выступлений против войны и коррупции и за демократию — даже из тюремной камеры. Он не заставит замолчать критические голоса», — заявила она.
Министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли отметил, что преследование оппозиционера «показывает полное пренебрежение Россией даже к самым элементарным правам человека». «Несогласие нельзя заглушить. Великобритания требует его немедленного освобождения», — написал Клеверли в твиттере.
МИД Франции также выпустил пресс-релиз, посвященный приговору Навальному. «Несправедливые условия, произвольные основания и неправомерный итог этого процесса свидетельствуют о судебном преследовании г-на Навального и несоблюдении российскими властями правил справедливого судебного разбирательства и верховенства закона. <…>
Франция с тревогой следит за его положением и считает Россию ответственной за любое ухудшение его физического состояния»,
— говорится в сообщении. Также Париж призвал российские власти освободить всех политических заключенных.
Кроме того, политика потребовал освободить Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк. Ранее сегодня Верховный Представитель ЕС Жозеп Боррель от имени Европейского Союза решительно осудил сегодняшнее решение суда по делу Навального.
Сегодня Мосгорсуд на выездном заседании в ИК-6 в Мелехово Владимирской области, где Навальный отбывает наказание, вынес политику приговор по делу о создании «экстремистского сообщества». Оппозиционера осудили на 19 лет лишения свободы особого режима. Гособвинение запрашивало для Навального на год больше.
Сотрудники колонии пообещали родителям Навального Людмиле и Анатолию, что их пустят в зал на оглашение приговора сыну. Но в итоге родителей лишь отвели в отдельное помещение с трансляцией, рассказали они сами «Медиазоне».