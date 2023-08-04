США, Германия, Франция и Великобритания потребовали освободить Алексея Навального

Государственный секретарь США Энтони Блинкен призвал освободить политика Алексея Навального, приговоренного Мосгорсудом к 19 годам колонии особого режима по делу о создании «экстремистского сообщества». Об этом он написал в твиттере.

«Соединенные Штаты решительно осуждают осуждение Россией лидера оппозиции Алексея Навального по политически мотивированным обвинениям. Кремль не может замалчивать правду. Навального надо отпустить», — говорится в сообщении госсекретаря США.

Также отпустить политика потребовали власти Германии, Франции и Великобритании. Глава МИД ФРГ Анналена Бербок назвала «чистой несправедливостью» приговор Навальному. «Путин ничего не боится больше, чем выступлений против войны и коррупции и за демократию — даже из тюремной камеры. Он не заставит замолчать критические голоса», — заявила она.

Министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли отметил, что преследование оппозиционера «показывает полное пренебрежение Россией даже к самым элементарным правам человека». «Несогласие нельзя заглушить. Великобритания требует его немедленного освобождения», — написал Клеверли в твиттере.

МИД Франции также выпустил пресс-релиз, посвященный приговору Навальному. «Несправедливые условия, произвольные основания и неправомерный итог этого процесса свидетельствуют о судебном преследовании г-на Навального и несоблюдении российскими властями правил справедливого судебного разбирательства и верховенства закона. <…>