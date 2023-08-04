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Евросоюз решительно осудил приговор Алексею Навальному

Верховный Представитель ЕС Жозеп Боррель от имени Европейского Союза решительно осудил сегодняшнее решение Московского городского суда по делу политика Алексея Навального, приговоренного к 19 годам колонии особого режима. Его заявление опубликовано на сайте официального представительства ЕС в России.

«ЕС решительно осуждает сегодняшнее решение Московского городского суда по делу российского оппозиционного политика Алексея Навального, согласно которому он был приговорен еще к 19 годам лишения свободы за действия, представляющие собой законную политическую и антикоррупционную деятельность», — говорится в заявлении Борреля.

В Евросоюзе также отметили, что судебный процесс по делу Навального был закрытым и проходил в колонии строгого режима, на него не допускали родственников политика и слушателей.

«Это явно указывает на то, что российская правовая система продолжает использоваться в качестве инструмента борьбы с Навальным. Это также показывает, насколько российские власти его боятся. Происходящее с Навальным — очередной пример продолжающихся систематических преследований со стороны российских властей и игнорирования ими прав человека собственных граждан», — заявили в ЕС.

В ЕС также призвали Россию к исполнению обеспечительных мер, установленных решением ЕСПЧ, предполагающих незамедлительное освобождение Навального из тюрьмы.

Сегодня Мосгорсуд на выездном заседании в ИК-6 в Мелехово Владимирской области, где Навальный отбывает наказание, вынес политику приговор по делу о создании «экстремистского сообщества».

The Insider, Sota, ТАСС сообщают, что политика приговорили к 19 годам колонии особого режима, но во время оглашения в ИК-6 в трансляции для журналистов был очень плохой звук. Гособвинение запрашивало для Навального 20 лет лишения свободы.

Сотрудники колонии пообещали родителям Навального Людмиле и Анатолию, что их пустят в зал на оглашение приговора сыну. Но в итоге родителей лишь отвели в отдельное помещение с трансляцией, рассказали они сами «Медиазоне».

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Главный редактор «Новой газеты Европа» — Кирилл Мартынов. Пользовательское соглашение. Политика конфиденциальности.
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