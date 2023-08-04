Московский городской суд вынес приговор оппозиционеру Алексею Навальному по делу о создании «экстремистского сообщества». Политика приговорили к 19 годам колонии особого режима. Гособвинение запрашивало для Навального 20 лет лишения свободы. «Цифра не имеет значения. Я отлично понимаю, что, как и многие политзаключенные, сижу пожизненный срок. Где пожизненность измеряется сроком моей жизни или сроком жизни этого режима. Цифра приговора не для меня. Она для вас. Вас, а не меня хотят испугать и лишить воли к сопротивлению. Вас вынуждают сдать без боя свою Россию банде предателей, воров и негодяев, захвативших власть. Путин не должен достичь своей цели. Не теряйте воли к сопротивлению», — говорится в канале Навального. Журналисты и родственники не смогли оперативно узнать о сроке, так как во время оглашения в ИК-6 у трансляции был очень плохой звук.

Фото: Алексей Навальный

Сотрудники колонии пообещали родителям Навального Людмиле и Анатолию, что их пустят в зал на оглашение приговора сыну. Но в итоге родителей лишь отвели в отдельное помещение с трансляцией, рассказали они сами «Медиазоне». Трансляция была такого плохого качества, что они, как и журналисты, не расслышали приговор.

Помимо Навального по делу об экстремизме проходит бывший технический директор YouTube-канала «Навальный LIVE» Даниэль Холодный. Его приговорили к 8 годам колонии общего режима, сообщила «Новой газете» его адвокат Светлана Давыдова. Гособвинитель запрашивал для Холодного 10 лет колонии по статьям об «участии в экстремистском сообществе» (ч. 2 ст. 282.1 УК) и его финансировании (ч. 2 ст. 282.3 УК).

Даниэль Холодный. Фото: Алексей Навальный

Соратники Навального выяснили, что судья Андрей Суворов, рассматривающий дело политика об экстремизме, за один рабочий день до начала процесса — 16 июня — созванивался с сотрудником ФСБ Денисом Хворовым. Они также несколько раз созванивались 22 июня, затем в их общении была пауза, а 29 июня Хворов прислал СМС о том, что «он на связи». «Мы не знаем, что было в разговорах между судьей и сотрудником ФСБ. Обсуждали ли они детали процесса или сотрудник ФСБ просто угрожал судье, что если он примет неправильное решение, то с ним что-нибудь случится. […] Но нет никаких сомнений, что звонки ФСБшника Хворова связаны именно с процессом по Навальному.

И тут даже речь не о справедливости этого конкретного процесса, а о судебной системе в целом», — заявила команда Навального. По информации «Верстки», судья Суворов, вероятно, регистрировался на платформе «Умного голосования». Журналисты обнаружили его электронную почту в утекшем в сеть в июле 2021 года архиве «Умного голосования».

Дело рассматривают на выездных заседаниях в ИК-6 Мелехово во Владимирской области, где Навальный отбывает срок по предыдущему обвинению. Он находится в заключении уже 929 дней. Как рассказал соратник политика Леонид Волков, это первое уголовное дело против оппозиционера, связанное с его политической деятельностью. Политика обвиняли по шести статьям: призывы к экстремизму (ч. 2 ст. 280 УК и ч. 1 ст. 280 УК);

создание НКО, посягающей на права граждан (ч. 2 ст. 239 УК);

финансирование экстремизма (ч. 2 ст. 282.3 УК);

создание экстремистского сообщества (ч. 3 ст. 282.1 УК);

вовлечение несовершеннолетних в совершение опасных действий (п. «а», «б» и «в» ч. 2 ст. 151.2 УК);

реабилитация нацизма (ч. 3 ст. 354.1 УК). По статьям об НКО и создании экстремистского сообщества Навального преследуют за работу фондов и штабов. По статье о финансировании — из-за сборов донатов. Статью о «призывах к экстремизму» оппозиционеру вменяют из-за твитов бывшего оператора ФБК о самосожжении журналистки Ирины Славиной. По статье о вовлечении несовершеннолетних Навального преследуют за то, что в его митингах участвовали люди, не достигшие возраста 18 лет. Статью о «реабилитации нацизма» ему вменяют из-за коллажа, который сделал волгоградский штаб после нападения на Навального: на нем изобразили облитый зеленкой монумент «Родина-мать зовет!».

Скриншот: сайт Навального

Кроме того, ранее политик рассказал, что к материалам его дела приобщили текст песни Моргенштерна «Навальный Леха».

Фото: Алексей Навальный

Свидетелями защиты на суде выступили бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман, главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов, а также осужденные политики Илья Яшин, Владимир Кара-Мурза и Лилия Чанышева. За день до приговора Навальный обратился к своим соратникам со словами благодарности. Оппозиционер попросил проявить солидарность со всеми политзаключенными и искать разные методы борьбы с «путинским режимом». «Нет ничего стыдного в том, чтобы выбрать наиболее безопасный способ противодействия. Стыдно не делать ничего. Стыдно дать себя запугать. Какой бы они там ни запланировали приговор, он не достигнет своей цели, если вы поняли, для чего это всё, и ответили: "Я не боюсь" — ежедневным хладнокровным, пусть и небольшим, но вкладом в борьбу за свободу в России», — заявил политик.

В своем последнем слове Навальный обратился к словам литературоведа Юрия Лотмана о том, что человек должен опираться на две ноги — совесть и интеллект, а также отметил, что не ждет справедливого суда.



«Я люблю Россию. Мой интеллект говорит мне, что жить в свободной и процветающей стране лучше, чем в коррупционной и нищей. А когда я стою здесь и смотрю на этот суд, моя совесть говорит, что справедливости в таком суде не будет ни для меня, ни для кого-то другого. Страна, где нет справедливого суда, никогда не станет процветающей. Значит — теперь снова говорит интеллект — будет разумно и правильно с моей стороны бороться за независимый суд, честные выборы, быть против коррупции, так как тогда я достигну своей цели и смогу жить в моей свободной, процветающей России», — заявил политик.