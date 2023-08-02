Война в Украине идет 524 дня. Дроны-камикадзе Shahed атаковали Харьков, есть один пострадавший. The Wall Street Journal подсчитала, что за 17 месяцев войны в Украине от 20 до 50 тысяч украинцев потеряли одну или несколько конечностей. США ждут, когда Европа предоставит им план подготовки по обучению украинских летчиков на истребителях F-16, пишет CNN. Из-за этого задерживается начало обучения. В Петербурге третий раз за два дня попытались поджечь военкомат. Подозреваемой оказалась пенсионерка, ее задержали. Дональду Трампу предъявили обвинения по четырем пунктам. Композитор Александр Колкер умер на 91-м году жизни. Что произошло за ночь 2 августа — главные события в подборке «Новой газеты Европа».

ВС РФ атаковали Киев и Одессу «шахедами» Российские войска вновь атаковали Киев и Одессу дронами Shahed. В украинской столице и Одесской области работала система ПВО. Мэр Киева Виталий Кличко рассказал, что в результате падения обломков дронов в Соломянском районе города было повреждено нежилое помещение, в Святошинском загорелось дерево. По данным городской военной администрации, части дрона также упали на детскую площадку в Голосеевском районе. «Группы дронов заходили в Киев одновременно по нескольким направлениям. Тем не менее, силами и средствами ПВО все воздушные цели — более 10 БПЛА — были своевременно обнаружены и уничтожены», — рассказал начальник администрации Сергей Попко. Без серьезных разрушений и пожаров, информация о пострадавших отсутствует, добавил он.

В результате российского обстрела Одесской области на объектах портовой и промышленной инфраструктуры региона возникли пожары, поврежден элеватор, заявил глава областной военной администрации Олег Кипер. В Оперативном командовании «Юг» уточнили, что беспилотники были выпущены из Азовского моря через Черное и направлены по югу Одесской области.

«Очевидной целью врага были объекты портовой и промышленной инфраструктуры региона.

Силы противовоздушной обороны непрерывно работали почти 3 часа», — заявили там. Информации о пострадавших нет. WSJ: от 20 до 50 тысяч украинцев потеряли конечности с начала войны С начала полномасштабного вторжения России в Украину от 20 до 50 тысяч украинцев потеряли одну или несколько конечностей, пишет The Wall Street Journal.

Газета ссылается на данные немецкой Ottobock — крупнейшего в мире производителя протезов, который работает с Киевом, чтобы помочь людям с ампутированными конечностями. Компания на основе данных правительства и медицинских партнеров оценивает количество людей с ампутированными конечностями примерно в 50 тысяч человек. В свою очередь, киевская благотворительная организация Houp Foundation оценивает количество человек, получивших серьезные травмы в результате войны, в 200 000 человек. По данным фонда, около 10% серьезных травм обычно требуют ампутации.

Фото: Украинский координационный штаб по вопросам обращения с пленными

Фактическая цифра может быть выше, так как процесс протезирования занимает время, отмечает WSJ. «Для сравнения, около 67 тысяч немцев и 41 тысяча британцев были вынуждены ампутировать конечности во время Первой мировой войны, когда эта процедура часто была единственной доступной для предотвращения смерти. Менее 2 тысяч американских ветеранов вторжений в Афганистан и Ирак перенесли ампутации», — указывают журналисты.

Такие цифры, как пишет газета, отражают то, как Россия ведет войну — активно применяя мины и артиллерию, ракеты и беспилотники, нанося удары как по солдатам, так и по мирным жителям.

Официальную точную статистику потерь Киев держит в секрете, чтобы не деморализовать население, заявили в WSJ.

CNN: США все еще ждут плана от Европы по обучению украинских пилотов на F-16 США ждут, когда Европа предоставит им план подготовки по обучению украинских летчиков на истребителях F-16, хотя планировалось, что обучение начнется уже в августе, пишет CNN со ссылкой на источники. Вашингтон должен одобрить передачу необходимого оборудования для подготовки и учебных пособий, однако пока нет плана от Европы, Соединенные Штаты не могут этого сделать, утверждает телеканал. Ранее в Politico сообщали, что, несмотря на то, что Дания и Нидерланды возглавляют коалицию из 11 стран, поддерживающих обучение военных, пока ни одна страна не выделила самолеты для этой программы. Ранее министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что обучение украинских пилотов на самолетах F-16 начнется в августе. Также Politico писала, что коалиция из 11 стран согласилась начать обучать летчиков ВСУ на F-16, но США пока не одобрили программу.

В Петербурге третий раз за два дня попытались поджечь военкомат Поздно вечером 1 августа женщина в Санкт-Петербурге попыталась поджечь военкомат на Английском проспекте. Об этом сообщает издание 78.ru.

По данным 78.ru, поджигательницей оказалась 67-летняя женщина, которая жила неподалеку. Ее задержали силовики. «Пытаясь уйти от правоохранителей, женщина сняла с себя платок, который попал на камеры видеонаблюдения, и сбежала через сад в сторону набережной», — рассказали журналисты. Как пишет «Фонтанка», сотрудники охраны военкомата сами справились с возгоранием. Никто не пострадал. 31 июля мужчина поджег двери военкомата в центре Петербурга на улице Чайковского. Утром 1 августа женщина пришла в военкомат Кронштадтского и Курортного районов Петербурга. В сумке у нее нашли две бутылки с зажигательной смесью.

Всего за последние несколько дней стало известно о поджогах 16 военкоматов по всей стране.

Дональду Трампу предъявили новые обвинения Бывшему президенту США Дональду Трампу в суде предъявлены обвинения по четырем пунктам. Об этом сообщает CNN. Трампу предъявили обвинения по следующим пунктам: сговор с целью нарушения прав;

сговор с целью обмана правительства;

препятствование официальному расследованию;

сговор с целью препятствования расследованию. В новых обвинениях говорится, что Трамп «был полон решимости остаться у власти» после проигрыша на выборах 2020 года. Также в них сказано, что он и шесть его сообщников организовали заговор с целью отмены результатов выборов 6 января 2021 года. В этот день произошел штурм Капитолия. «Атака в столице нашей страны 6 января 2021 года была спровоцирована ложью. Ложь обвиняемого была направлена на то, чтобы помешать основополагающей функции правительства США — процессу сбора, подсчета и удостоверения результатов президентских выборов», — заявил спецпрокурор Джек Смит.

Также в обвинительном заключении утверждается, что Трамп и его сообщники обманом заставили жителей семи штатов создать и представить сертификаты, подтверждающие, что они являются законными избирателями. Это было сделано для того, чтобы создать «фальшивую полемику» во время процедуры сертификации в этих штатах 14 декабря 2020 года. Композитор Александр Колкер умер на 91-м году жизни Советский и российский композитор Александр Колкер скончался в возрасте 90 лет. Об этом сообщил Союз композиторов Санкт-Петербурга.

Фото: Союз композиторов Санкт-Петербурга

«С прискорбием сообщаем, что 1 августа 2023 года скончался советский и российский композитор, заслуженный деятель искусств РСФСР Александр Наумович Колкер», — говорится в заявлении союза.