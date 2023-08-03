Производитель Jacobs перестанет продавать иностранные бренды кофе в России до конца года

Голландская компания JDE Peet's, которой принадлежат бренды кофе Jacobs, L'Or, Tassimo и Douwe Egberts, прекратит продажу иностранных брендов кофе и чая на российском рынке до конца года. Об этом пишет Reuters.

Вчера днем агентство отмечало падение акций компании на 1,6%.

JDE Peet's будет продавать кофе в России только под местными брендами. Генеральный директор JDE Peet's Фабьен Саймон заявил, что компания не будет уходить с российского рынка, так как высок риск, что «активы и интеллектуальная собственность будут национализированы российским государством или переданы третьим лицам в России».

Саймон добавил, что JDE Peet's остается в России, потому что ее продукция необходима, а ее продажа полностью соответствует санкциям.

Он отметил, что компания несет моральную ответственность перед своими сотрудниками по всему миру, в том числе в России, где работают более 900 человек. Производственные предприятия расположены недалеко от Санкт-Петербурга и Новосибирска.

В отчете JDE Peet's говорится, что компания уже понесла убытки в €185 млн из-за ребрендинга кофе Jacobs в России.

В конце марта «Коммерсант» писал со ссылкой на источник, что российское подразделение JDE Peet’s может отказаться от использования бренда Jacobs. По словам собеседника издания, кофе компании может продаваться под марками Monarch или Milicano.

Российский завод «Якобс Дау Эгбертс Рус» в Ленинградской области выпускает растворимый кофе, кофейные смеси, жареный молотый и зерновой кофе Jacobs Monarch, Jacobs Monarch Millicano, Carte Noire.

В JDE тогда заявили «Коммерсанту», что намерены продолжать обеспечивать клиентов и потребителей в России через локальное представительство. Дальнейшее усиление локализации, затрагивающее в том числе портфель брендов, позволит наилучшим образом удовлетворить спрос, сказал представитель компании.