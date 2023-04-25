Путин подписал указ о передаче во временное управление иностранных активов в случае изъятия российских активов за рубежом

Президент России Владимир Путин подписал указ «О временном управлении некоторым имуществом». Он опубликован портале правовой информации.

В случае изъятия или ограничения прав на имущество России за рубежом вводится внешнее управление активами «недружественных» стран в РФ. Оно может быть прекращено по решению президента РФ.

Указ переводит под временное управление Росимущества: