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Путин подписал указ о передаче во временное управление иностранных активов в случае изъятия российских активов за рубежом

Президент России Владимир Путин подписал указ «О временном управлении некоторым имуществом». Он опубликован портале правовой информации.

В случае изъятия или ограничения прав на имущество России за рубежом вводится внешнее управление активами «недружественных» стран в РФ. Оно может быть прекращено по решению президента РФ.

Указ переводит под временное управление Росимущества:

  • 83,73% акций АО «Юнипро», принадлежащего Uniper SE;
  • 69,8807% акций АО «Фортум», принадлежащего Fortum Russia B.V.;
  • 28,3488% акций АО «Фортум», принадлежащего Fortum Holding B.V.

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