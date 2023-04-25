Путин подписал указ о передаче во временное управление иностранных активов в случае изъятия российских активов за рубежом

Президент России Владимир Путин подписал указ «О временном управлении некоторым имуществом». Он опубликован портале правовой информации.
В случае изъятия или ограничения прав на имущество России за рубежом вводится внешнее управление активами «недружественных» стран в РФ. Оно может быть прекращено по решению президента РФ.
Указ переводит под временное управление Росимущества:
- 83,73% акций АО «Юнипро», принадлежащего Uniper SE;
- 69,8807% акций АО «Фортум», принадлежащего Fortum Russia B.V.;
- 28,3488% акций АО «Фортум», принадлежащего Fortum Holding B.V.