Четвертый кассационный суд общей юрисдикции в Краснодаре отклонил жалобу бывшего директора «Открытой России» Андрея Пивоварова, приговоренного к четырем годам заключения по делу о руководстве «нежелательной» организацией. Об этом «Новой газете Европа» рассказала его жена Татьяна Усманова.

Пивоваров присутствовал на заседании по видеосвязи из исправительной колонии №7 в городе Сегежа в Карелии. Его адвокат Сергей Бадамшин участвовал в процессе также по видеосвязи — из Москвы. Политик считает себя невиновным и требует его оправдать.

Адвокат Бадамшин отметил в своем телеграм-канале, что кассационная жалоба Пивоварова содержала 12 доводов. «4 Кассационный суд общей юрисдикции оставил 12 доводов жалобы о существенном нарушении закона по делу Андрея Пивоварова без удовлетворения, приговор и апелляционное определение — без изменения», — написал он.

В конце июля Андрей Пивоваров женился в колонии на соратнице Татьяне Усмановой. Часть процедуры проходила в ЗАГСе, без присутствия жениха. Вторая часть — в колонии.

19 мая стало известно, что Пивоварова перевели на строгие условия содержания в ИК-7 в Карелии. Ему можно получать только три передачи в год (заключенным, которых содержат в обычных условиях — шесть). Также по два с половиной часа разрешают смотреть телевизор.

Пивоварова этапировали в ИК-7 в Сегеже в январе. Сразу после прибытия его отправили в помещение камерного типа до конца апреля. Позже его близкие рассказали, что политика в ходе этапирования дважды помещали в штрафной изолятор.