ЧВК «Вагнер» продолжила набирать наемников в российских регионах вопреки заявлениям Евгения Пригожина о прекращении работы вербовочных пунктов. Об этом узнали «Важные истории».

Издание заметило в профильных чатах, где общаются российские «добровольцы», сообщения о том, что «Вагнер» планирует возобновить набор в августе. Один из бывших наемников, воевавший в Африке и Украине рассказал журналистам, что вербовка в ЧВК возобновилась через православный спортивный клуб «Десантник» в Омске и один из пунктов ЧВК в Новосибирске.

В новосибирской организации ветеранов «Силовое единство Сибири», которая стала официальным представителем ЧВК в городе, рассказали корреспонденту «Важных историй», притворившемуся «добровольцем», что новый набор в ЧВК происходит по пятницам — кандидату нужно прийти с кроссовками и спортивной формой к ним в офис и сдать нормативы по физической подготовке.

Там же сообщили, что основное направление набора — африканские страны. И уточнили, что у кандидата не должгл быть судимости, хронических заболеваний и долгов, у него должна быть воинская специальность и загранпаспорт.

При этом в омском клубе «Десантник» журналисту сказали: «”Вагнеру” запретили все наборы в Российской Федерации, поэтому — никак».

«Важные истории» напоминают, что во время мятежа Пригожина глава «Силового единства Сибири» Валерий Федоров заявил, что набор наемников в Новосибирске прекращен. Сразу после отступления ЧВК от Москвы вербовку возобновили.

Один из наемников ЧВК «Вагнер» рассказал изданию, что вербовочные центры распределяют направления работы боевиков уже после отбора и могут направить их в зону боевых действий в Украину. В то же время рекрутеры «Вагнера» не подтвердили журналистам информацию об отправке на войну в Украину.

Однако отправиться в Украину без подписания контракта с Минобороны РФ корреспонденту «Важных историй» предложили в другой ЧВК — компании «Редут», которую связывают с «Газпромом». «Командир подписал [контракт] с Министерством обороны, но у нас ничего не поменялось, ты подписываешь редутовский контракт на полгода, мы к Минобороны в итоге не относимся», — сказал вербовщик отряда «Волки» ЧВК «Редут».