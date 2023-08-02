Университет «Синергия» анонсировал курс по OSINT, который будут вести сотрудники телеграм-канала «Рыбарь»

В университете «Синергия» сообщили, что с сентября на факультете Медиа появится курс по OSINT, который будут читать аналитики телеграм-канала «Рыбарь». Соответствующий пресс-релиз был опубликован в группе факультета.

Сотрудников «Рыбаря» в посте называют «людьми, делающими самый главный информационный канал по тематике СВО, анализирующими и объясняющими широкой аудитории события и процессы, происходящие на наших глазах в России, Украине, да и во всем мире».

Имена преподавателей не называются. Их обещают раскрыть позже.

OSINT (или оpen-source intelligence) — метод сбора и анализа данных по открытым источникам.

В ноябре прошлого года стало известно, что телеграм-канал «Рыбарь» создал бывший сотрудник пресс-службы Минобороны Михаил Звинчук. Еще один известный автор телеграм-канала — программист и политолог Денис Щукин.

У «Рыбаря» 1,2 миллиона подписчиков. Основную популярность телеграм-канал приобрел после начала войны в Украине. События освещаются с провластной точки зрения.