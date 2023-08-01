В Балаклавском районе Севастополя произошел взрыв. Там расположены четыре военных склада

«В районе Кара-Кобы по предварительным данным сбит БПЛА. На земле произошел подрыв, загорелась трава и кустарники. Пожарные расчеты уже на месте, приступили к тушению возгорания», — написал Развожаев.

Телеграм-канал «ЧП Севастополь» пишет, что взрыв произошел в районе поселка Сахарная головка.

В районе горы Кара-Коба и недалеко от Сахарной головки размещены четыре склада с боеприпасами, техникой и оружием, в том числе склад ракетного вооружения, следует из данных карты, опубликованной журналистами «Крым. Реалий».

4 июля недалеко от этих военных баз произошел мощный взрыв, сообщал корреспондент «Крым. Реалий». До этого российские власти сообщали, что на полигоне в районе Кара-Кобы с 14:00 до 18:00 будут производить плановое уничтожение около тысячи боеприпасов времен Второй мировой войны.