В Балаклавском районе Севастополя произошел взрыв. Там расположены четыре военных склада

В Балаклавском районе Севастополя в аннексированном Крыму произошел взрыв. По словам российского главы города Михаила Развожаева, силы ПВО сбили беспилотник.
«В районе Кара-Кобы по предварительным данным сбит БПЛА. На земле произошел подрыв, загорелась трава и кустарники. Пожарные расчеты уже на месте, приступили к тушению возгорания», — написал Развожаев.
Телеграм-канал «ЧП Севастополь» пишет, что взрыв произошел в районе поселка Сахарная головка.
В районе горы Кара-Коба и недалеко от Сахарной головки размещены четыре склада с боеприпасами, техникой и оружием, в том числе склад ракетного вооружения, следует из данных карты, опубликованной журналистами «Крым. Реалий».
4 июля недалеко от этих военных баз произошел мощный взрыв, сообщал корреспондент «Крым. Реалий». До этого российские власти сообщали, что на полигоне в районе Кара-Кобы с 14:00 до 18:00 будут производить плановое уничтожение около тысячи боеприпасов времен Второй мировой войны.
В мае журналисты проекта «Радио Свобода» «Крым. Реалии» опубликовали карту аннексированного Россией Крыма с 223 действующими, временными и законсервированными российскими военными объектами.
Собранные военные объекты разделены на десять категорий с геолокациями. Их можно увидеть на спутниковых снимках Planet Labs и собранных фото.
Среди них — объекты Черноморского флота России, склады оружия, боеприпасов, техники и военного имущества, авиабазы и аэродромы, топливо для войск, объекты войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) и военные объекты неизвестного назначения.