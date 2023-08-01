Суд отправил под арест 51-летнего жителя поселка Смолино в Челябинской области, который, как утверждается, 14 лет удерживал в плену женщину, избивал и насиловал ее. Она была не единственной жертвой: в СК сообщают, что мужчина в 2011 году убил еще одну женщину. Вместе с похитителем и жертвами в доме жила его мать. Она никому не рассказывала о происходящем и обманывала жителей поселка, отводя от сына подозрения. «Новая газета Европа» собрала всё, что известно о произошедшем.

14 лет в плену По данным Baza, пострадавшую зовут Екатерина Б. Она познакомилась с Владимиром Ческидовым на железнодорожном вокзале Челябинска в 2009 году, когда ей было всего 19 лет. Мужчине на тот момент было 37. Он пригласил девушку к себе в поселок Смолино, а когда привез ее туда, то начал угрожать ножом и сообщил ей, что она похищена. Утверждается, что Ческидов держал женщину в отдельной комнате в своем доме на улице Фестивальной. На окнах были установлены решетки, дверь закрывалась на подвесной замок. Как пишет Baza, похититель насиловал девушку под угрозой убийства. SHOT утверждает, что за время плена Ческидов изнасиловал Екатерину более тысячи раз.

Позже сама жертва рассказала Baza, что он часто бил ее по голове, из-за чего она забыла контактные данные родственников, а также связывал, пристегивал к батарее и заклеивал рот скотчем, когда уходил из дома. Кроме того, Екатерина сообщила, что была не единственной жертвой Ческидова. По ее словам, в 2010 или 2011 году он убил другую женщину. Помимо Ческидова и его жертвы, в доме также проживала мать похитителя Валентина. Екатерина утверждает, что Ческидов заставлял ее ухаживать за родственницей, убирать и готовить. Жертва рассказала, что долгое время не решалась просить помощи или пытаться бежать, так как боялась, что ее тоже убьют.

Побег Выбраться ей удалось только 29 июля 2023 года, спустя 14 лет после похищения. Утверждается, что в последнее время Ческидов много пил и стал вести себя особенно агрессивно. Из-за этого его мать вызвала бригаду скорой помощи. В результате врачи забрали похитителя, и тот не успел запереть свою жертву в комнате. После этого Валентина, которая до этого не пыталась помочь жертве, посоветовала ей бежать, потому что другого шанса может и не быть. После побега Екатерина нашла свою сестру, которая и подала заявление в полицию. Изначально в управлении СК по Челябинской области возбудили уголовное дело о похищении (п. «в» ч. 2 ст. 126 УК). В пресс-релизе говорилось, что у подозреваемого обострилось некое психическое заболевание, из-за чего его и доставили в лечебное учреждение. Мужчину взяли под надзор, а следователи начали сбор доказательств.

Затем в СК подтвердили информацию о второй жертве. «В ходе расследования уголовного дела установлена причастность подозреваемого к совершению убийства местной жительницы в 2011 году. После совершения преступления мужчина расчленил тело женщины и закопал останки в погребе дома», — рассказали в ведомстве. По данным РИА Новости, останки женщины нашли по дворе Ческидовых. Ческидову предъявили обвинения в похищении (п. «в» ч. 2 ст. 126 УК), убийстве (ч. 1 ст. 105 УК) и изнасиловании (п. «б» ч. 2 ст. 131 УК). Мать Ческидова тоже задержали. Ее обвинили в похищении (п. «в» ч. 2 ст. 126 УК).

Арест 1 августа Центральный районный суд Челябинска арестовал 51-летнего Ческидова на два месяца. Заседание прошло в закрытом режиме, так как «разглашение сведений может навредить обвиняемому и потерпевшей, унизить их честь и достоинство».

Во время заседания Ческидов расплакался и признал, что виноват. При этом он утверждает, что с девушкой, которую он держал в плену 14 лет, у него «всё было по любви». 72-летнюю Валентину суд постановил освободить из-под стражи. Она в слезах поблагодарила судью за это. РИА Новости со ссылкой на источники в правоохранительных органах передает, что мать похитителя утверждала на допросе, будто потерпевшая жила с ними «добровольно» и была «сожительницей» Владимира. Об этом же она заявила в суде.

«Катя жила по своей воле. У нас все двери раскрыты»,

— ответила Ческидова на вопрос журналистов о том, чувствует ли она вину. Когда Валентину вывели из зала суда, она заявила, что похищенная 14 лет назад Екатерина «пристроилась» к ее сыну, жила «как королева» и «ничего не делала, не работала».

Валентина Ческидова. Фото: скрин видео

Соседи Новость о произошедшем потрясла Смолино. В соцсетях местные жители писали, что «Ческидова — добрейший человек». Некоторые были удивлены, что у нее есть сын. Другие спрашивали: «Это тот, который в капюшоне ходил постоянно?»

Соседи начали активно общаться с журналистами и рассказывать о том, как семья похитителя выглядела со стороны. В результате удалось выяснить, что вместе с подозреваемым, его жертвами и матерью в доме проживал отец похитителя. Позже в суде Валентина рассказала, что он умер пять лет назад. «Здоровался всегда с соседями, но ни с кем не общался. Он производил впечатление забитого человека, как будто чего-то боялся. Может, сына боялся», — так отца Ческидова описывает их соседка, с которой поговорило издание «Вот Так». По словам других соседей, с которыми связался телеграм-канал «Mash Урал», мать похитителя была жизнерадостной женщиной, ходила на танцы и брала с собой мужа. При этом она мало с кем общалась. Односельчанам она говорила, что сын живет то ли в Москве, то ли в Челябинске, женат.

«Они ни с кем не общались: ни мама, ни сын. Мы все были уверены, что сын не проживает с матерью, а просто иногда навещает их. А выяснилось, что он никуда не уезжал и проживал в доме. [Мать] говорила, что сын живет в Челябинске и как будто женился. Потом говорила, что он переехал в Москву. Мы этому верили, потому что, например, я за те 15 лет, что живу в Смолино, встречала его максимум пять раз», — рассказала соседка, с которой разговаривало издание «Вот Так». По словам местных жителей, Валентина Ческидова какое-то время работала в психоневрологическом больнице, а потом стала продавцом очков. Несколько лет назад она примкнула к свидетелям Иеговы и не пропускала ни одного собрания. Из-за этого она редко бывала дома: уезжала рано утром и возвращалась под вечер. Тем не менее, о матери похитителя жители Смолино в основном отзывались положительно. В то же время ее сын казался им странным.

«Вова вообще нелюдимый, замкнутый. Слухи про него ходили по поселку, он ходил в капюшоне вечно, не здоровался»,

— рассказала «Вот Так» другая соседка. Еще одна жительница Смолино утверждает, что дружила с матерью Ческидова, бывала у них в гостях и даже знала, что у них живет некая девушка. «Она врала. Когда я к ней домой приходила, она говорила: «У меня девушка Володи». Я ее просила показать, но она говорила: «Ой, они спят. Они в интернете». Я ее расспрашивала про нее», — рассказала женщина. Ческидовы жили в Смолино давно. Их дом соседи описывают как старый и скромный. В нем редко загорался свет, само здание было окружено высоким забором. Сейчас, по словам соседей, дом опечатан.

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Жертвы Как пишет SHOT, Екатерина была сиротой: отец умер до ее рождения, а мать скончалась, когда Катя была еще ребенком. Единственным родственником Екатерины, который пытался ее искать, была сестра Елена. Однако она подала заявление в полицию только спустя девять лет после пропажи. Как утверждает телеграм-канал, Елена решила этим заняться, поскольку хотела продать их общую квартиру. Сама Елена рассказала телеканалу 360, что после смерти матери была разделена с сестрой. «Изначально она была в интернате, я — в детском доме. Так нас распределили. С 2009 года она не давала о себе знать. У нее не было телефона. В 2018 году я написала заявление, ее объявили в розыск. Вчера она сама объявилась», — объяснила Елена. Она жила недалеко от места, где 14 лет удерживали Екатерину, поэтому после побега потерпевшей удалось быстро отыскать сестру. Однако, как пишет SHOT, женщина находилась в состоянии шока, поэтому не смогла ничего сразу объяснить своей сестре.

«У нее шок такой. Ей психиатр будет нужен. У нее психика нарушена очень сильно»,

— сказала сестра. Следователи допросили потерпевшую. «Московский Комсомолец» передает, что в понедельник ее также возили на следственный эксперимент в дом, где она провела 14 лет в плену.