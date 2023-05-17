«По трагедии моей семьи сняли сериал»

Подкаст основан на истории маньяка Сергея Головкина по прозвищу «Фишер» и семьи Алексея Захаринкова, чей брат Серёжа стал одной из 11 жертв убийцы.
В России о Головкине в этом году сняли сериал «Фишер».
Но каково это, когда из трагедии твоей семьи делают развлекательный контент?
Мы поговорили с создательницей подкаста Аней Карповой в свежем выпуске «Что нового?», чтобы понять:
— что произошло с Серёжей Захаринковым?
— почему люди так любят истории про маньяков и не задумываются об обратной стороне?
— и что не так с сериалом «Фишер»?
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Подкаст основан на истории маньяка Сергея Головкина по прозвищу «Фишер» и семьи Алексея Захаринкова, чей брат Серёжа стал одной из 11 жертв убийцы.
В России о Головкине в этом году сняли сериал «Фишер».
Но каково это, когда из трагедии твоей семьи делают развлекательный контент?
Мы поговорили с создательницей подкаста Аней Карповой в свежем выпуске «Что нового?», чтобы понять:
— что произошло с Серёжей Захаринковым?
— почему люди так любят истории про маньяков и не задумываются об обратной стороне?
— и что не так с сериалом «Фишер»?
Делайте «Новую» вместе с нами!
В России введена военная цензура. Независимая журналистика под запретом. В этих условиях делать расследования из России и о России становится не просто сложнее, но и опаснее. Но мы продолжаем работу, потому что знаем, что наши читатели остаются свободными людьми. «Новая газета Европа» отчитывается только перед вами и зависит только от вас. Помогите нам оставаться антидотом от диктатуры — поддержите нас деньгами.
Нажимая кнопку «Поддержать», вы соглашаетесь с правилами обработки персональных данных.
Если вы захотите отписаться от регулярного пожертвования, напишите нам на почту: [email protected]