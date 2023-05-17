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ПодкастОбщество

«По трагедии моей семьи сняли сериал»

Подкаст «Что нового?» о маньяке «Фишере»

Подкаст основан на истории маньяка Сергея Головкина по прозвищу «Фишер» и семьи Алексея Захаринкова, чей брат Серёжа стал одной из 11 жертв убийцы.

В России о Головкине в этом году сняли сериал «Фишер».

Но каково это, когда из трагедии твоей семьи делают развлекательный контент?

Мы поговорили с создательницей подкаста Аней Карповой в свежем выпуске «Что нового?», чтобы понять:

— что произошло с Серёжей Захаринковым?

— почему люди так любят истории про маньяков и не задумываются об обратной стороне?

— и что не так с сериалом «Фишер»?

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Подкаст основан на истории маньяка Сергея Головкина по прозвищу «Фишер» и семьи Алексея Захаринкова, чей брат Серёжа стал одной из 11 жертв убийцы.

В России о Головкине в этом году сняли сериал «Фишер».

Но каково это, когда из трагедии твоей семьи делают развлекательный контент?

Мы поговорили с создательницей подкаста Аней Карповой в свежем выпуске «Что нового?», чтобы понять:

— что произошло с Серёжей Захаринковым?

— почему люди так любят истории про маньяков и не задумываются об обратной стороне?

— и что не так с сериалом «Фишер»?

pdfshareprint
Главный редактор «Новой газеты Европа» — Кирилл Мартынов. Пользовательское соглашение. Политика конфиденциальности.

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