«По трагедии моей семьи сняли сериал»

Подкаст основан на истории маньяка Сергея Головкина по прозвищу «Фишер» и семьи Алексея Захаринкова, чей брат Серёжа стал одной из 11 жертв убийцы.

В России о Головкине в этом году сняли сериал «Фишер».

Но каково это, когда из трагедии твоей семьи делают развлекательный контент?

Мы поговорили с создательницей подкаста Аней Карповой в свежем выпуске «Что нового?», чтобы понять:

— что произошло с Серёжей Захаринковым?

— почему люди так любят истории про маньяков и не задумываются об обратной стороне?

— и что не так с сериалом «Фишер»?