Центральный районный суд Челябинска арестовал на два месяца 51-летнего Владимира Ческидова, который в течение 14 лет удерживал девушку в своем доме. Об этом сообщает «РИА Новости».
Заседание прошло в закрытом режиме, так как «разглашение сведений может навредить обвиняемому и потерпевшей, унизить их честь и достоинство».
Ческидова обвиняют в убийстве (ч.1 ст. 105 УК), похищении человека (п. «в» ч. 2 ст. 126 УК) и изнасиловании (п. «б» ч. 2 ст. 131 УК).
Также в ближайшее время начнется заседание по избранию меры пресечения для матери мужчины — 72-летней Валентины Ческидовой.
«Для нее следователь также намерен просить арест, поскольку полагает, что она знала о происходящем в доме. Ей предъявлено обвинение в похищении», — отмечает 74.ru.
Суд постановил освободить из-под стражи Валентину Ческидову.
Она заявила в суде, что Екатерина жила у них дома добровольно.
«Катя жила по своей воле. У нас все двери раскрыты», — сказала Ческидова.
Осенью 2009 года Владимир Ческидов пригласил знакомую девушку в гости и с тех пор удерживал ее дома. Женщине удалось сбежать от похитителя только спустя 14 лет после того, как его забрали в лечебное учреждение после обострения психического заболевания.
Mash писал, что 14 лет назад Екатерина познакомилась с Владимиром рядом с ж/д вокзалом Челябинска. Он пригласил ее и подругу в гости, а после запер дома. Там же жила его мать. Соседи никогда не видели ее сына, поэтому думали, что она одинока.
Сбежавшая женщина рассказала, что все эти годы похититель насиловал ее, а в 2010 году убил подругу. По данным РИА Новости, в ходе осмотра в надворных постройках нашли останки убитой женщины.