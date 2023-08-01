Центральный районный суд Челябинска арестовал на два месяца 51-летнего Владимира Ческидова, который в течение 14 лет удерживал девушку в своем доме. Об этом сообщает «РИА Новости».

Заседание прошло в закрытом режиме, так как «разглашение сведений может навредить обвиняемому и потерпевшей, унизить их честь и достоинство».

Ческидова обвиняют в убийстве (ч.1 ст. 105 УК), похищении человека (п. «в» ч. 2 ст. 126 УК) и изнасиловании (п. «б» ч. 2 ст. 131 УК).

Также в ближайшее время начнется заседание по избранию меры пресечения для матери мужчины — 72-летней Валентины Ческидовой.

«Для нее следователь также намерен просить арест, поскольку полагает, что она знала о происходящем в доме. Ей предъявлено обвинение в похищении», — отмечает 74.ru.