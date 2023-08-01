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Суд в Челябинске арестовал мужчину, который 14 лет держал девушку в плену

Ему также предъявлены обвинения в изнасиловании и убийстве

Центральный районный суд Челябинска арестовал на два месяца 51-летнего Владимира Ческидова, который в течение 14 лет удерживал девушку в своем доме. Об этом сообщает «РИА Новости».

Заседание прошло в закрытом режиме, так как «разглашение сведений может навредить обвиняемому и потерпевшей, унизить их честь и достоинство».

Ческидова обвиняют в убийстве (ч.1 ст. 105 УК), похищении человека (п. «в» ч. 2 ст. 126 УК) и изнасиловании (п. «б» ч. 2 ст. 131 УК).

Также в ближайшее время начнется заседание по избранию меры пресечения для матери мужчины — 72-летней Валентины Ческидовой.

«Для нее следователь также намерен просить арест, поскольку полагает, что она знала о происходящем в доме. Ей предъявлено обвинение в похищении», — отмечает 74.ru.

обновлено в 16:35 мск

Суд постановил освободить из-под стражи Валентину Ческидову.

Она заявила в суде, что Екатерина жила у них дома добровольно.

«Катя жила по своей воле. У нас все двери раскрыты», — сказала Ческидова.

Осенью 2009 года Владимир Ческидов пригласил знакомую девушку в гости и с тех пор удерживал ее дома. Женщине удалось сбежать от похитителя только спустя 14 лет после того, как его забрали в лечебное учреждение после обострения психического заболевания.

Mash писал, что 14 лет назад Екатерина познакомилась с Владимиром рядом с ж/д вокзалом Челябинска. Он пригласил ее и подругу в гости, а после запер дома. Там же жила его мать. Соседи никогда не видели ее сына, поэтому думали, что она одинока.

Сбежавшая женщина рассказала, что все эти годы похититель насиловал ее, а в 2010 году убил подругу. По данным РИА Новости, в ходе осмотра в надворных постройках нашли останки убитой женщины.

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