Что произошло за ночь 6 июня. Коротко

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Война в Украине продолжается год и 102 дня. Украинские военные сообщили, что российские войска подорвали дамбу Каховской гидроэлектростанции в Херсонской области. Назначенный Россией «мэр» Новой Каховки заявил, что ночью по Каховской ГЭС «был осуществлен ряд многочисленных ударов», которые разрушили «задвижки». По данным источников ТАСС, плотина разрушилась только частично — рухнула всего одна опора. При этом, как сообщается, незадолго до обрушения никаких прилетов не было. Минобороны РФ сообщило о продолжении украинского контрнаступления на Южно-Донецком направлении. Также ведомство впервые отрапортовало об уничтожении восьми немецких танков Leopard. Общие потери украинской стороны составили более полутора тысяч человек, три французских АМХ-10, а также 109 боевых бронированных машин, отчитались в российском ведомстве.

Также ведомство впервые отрапортовало об уничтожении восьми немецких танков Leopard. Общие потери украинской стороны составили более полутора тысяч человек, три французских АМХ-10, а также 109 боевых бронированных машин, отчитались в российском ведомстве. Украина снова подверглась массированному ракетному обстрелу. По предварительной информации, над Киевом уничтожено около 20 воздушных целей. Сообщается о повреждении дороги и линии электропередач в Деснянском районе. Информации о пострадавших нет.

По предварительной информации, над Киевом уничтожено около 20 воздушных целей. Сообщается о повреждении дороги и линии электропередач в Деснянском районе. Информации о пострадавших нет. Минобороны РФ предложило оповещать мобилизованных о начале призыва через СМС-рассылку. В объяснительной записке к законопроекту говорится, что такие изменения позволят ускорить оповещение граждан о мобилизации.

В объяснительной записке к законопроекту говорится, что такие изменения позволят ускорить оповещение граждан о мобилизации. В США умер экс-агент ФБР Роберт Ханссен, пожизненно осужденный за шпионаж в пользу России. Ханссен занимался контрразведкой и был приговорен в 2002 году. Война в Украине продолжается год и 102 дня. Украинские военные сообщили, что российские войска подорвали дамбу Каховской гидроэлектростанции в Херсонской области. Назначенный Россией «мэр» Новой Каховки заявил, что ночью по Каховской ГЭС «был осуществлен ряд многочисленных ударов», которые разрушили «задвижки». По данным источников ТАСС, плотина разрушилась только частично — рухнула всего одна опора. При этом, как сообщается, незадолго до обрушения никаких прилетов не было. Минобороны РФ сообщило о продолжении украинского контрнаступления на Южно-Донецком направлении. Также ведомство впервые отрапортовало об уничтожении восьми немецких танков Leopard. Общие потери украинской стороны составили более полутора тысяч человек, три французских АМХ-10, а также 109 боевых бронированных машин, отчитались в российском ведомстве.

Также ведомство впервые отрапортовало об уничтожении восьми немецких танков Leopard. Общие потери украинской стороны составили более полутора тысяч человек, три французских АМХ-10, а также 109 боевых бронированных машин, отчитались в российском ведомстве. Украина снова подверглась массированному ракетному обстрелу. По предварительной информации, над Киевом уничтожено около 20 воздушных целей. Сообщается о повреждении дороги и линии электропередач в Деснянском районе. Информации о пострадавших нет.

По предварительной информации, над Киевом уничтожено около 20 воздушных целей. Сообщается о повреждении дороги и линии электропередач в Деснянском районе. Информации о пострадавших нет. Минобороны РФ предложило оповещать мобилизованных о начале призыва через СМС-рассылку. В объяснительной записке к законопроекту говорится, что такие изменения позволят ускорить оповещение граждан о мобилизации.

В объяснительной записке к законопроекту говорится, что такие изменения позволят ускорить оповещение граждан о мобилизации. В США умер экс-агент ФБР Роберт Ханссен, пожизненно осужденный за шпионаж в пользу России. Ханссен занимался контрразведкой и был приговорен в 2002 году. Главный редактор «Новой газеты Европа» — Кирилл Мартынов. Пользовательское соглашение. Политика конфиденциальности.

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