Украинские военные: войска РФ подорвали дамбу Каховской ГЭС в Херсонской области

Российские войска подорвали дамбу Каховской гидроэлектростанции в Херсонской области, заявило оперативное командование «Юг» на своей странице в фейсбуке.
«В настоящее время уточняется масштаб разрушения, скорость и объем воды, вероятные районы подтопления. Все службы работают», — говорится в сообщении украинских военных.
Назначенный Россией «мэр» Новой Каховки Владимир Леонтьев изначально утверждал, что «везде все нормально по городу, все тихо и спокойно», однако потом сообщил, что около двух часов ночи «был осуществлен ряд многочисленных ударов по Каховской ГЭС, которые разрушили "задвижки"». «В результате, вода из Каховского водохранилища неконтролируемо стала сбрасываться ниже по течению», — заявил он.
Позже он подавил, что уровень воды после разрушения станции поднялся на 2,5 метра ниже по течению.
В МВД Украины объявили об эвакуации гражданского населения из потенциальных зон затопления на правобережной части Днепра. В ведомстве предупредили, что под угрозой затопления села Николаевка, Ольговка, Лево, Тягинка, Понятовка, Ивановка, Токаревка, Приднепров на правом берегу Днепра и часть Херсона — остров Корабел.
Глава администрации Александр Прокудин подтвердил подрыв плотины Каховской ГЭС и сказал, что вода достигнет критического уровня через пять часов.
ТАСС со ссылкой на источник во властных структурах также сообщил, что плотина Каховской ГЭС разрушилась из-за повреждений, идет затопление территорий. «Прилетов не было. Плотина не выдержала, одна опора рухнула, и пошло затопление», — утверждает он.
Информацию о частичном разрушении плотины подтвердил «Интерфаксу» представитель экстренных служб.
Кадры, как утверждается, прорыва плотины также публикуют украинские телеграм-каналы.
Российские военные блогеры, в свою очередь, винят в разрушении ГЭС украинских военных. Уровень воды ниже по течению быстро поднимается.
В ноябре прошлого года были опубликованы спутниковые снимки и видео разрушений дамбы Каховской ГЭС, которая была подорвана при отходе российских войск, а также снимки разрушенных Антоновского и Дарьевского мостов.
Российские войска подорвали дамбу Каховской гидроэлектростанции в Херсонской области, заявило оперативное командование «Юг» на своей странице в фейсбуке.
«В настоящее время уточняется масштаб разрушения, скорость и объем воды, вероятные районы подтопления. Все службы работают», — говорится в сообщении украинских военных.
Назначенный Россией «мэр» Новой Каховки Владимир Леонтьев изначально утверждал, что «везде все нормально по городу, все тихо и спокойно», однако потом сообщил, что около двух часов ночи «был осуществлен ряд многочисленных ударов по Каховской ГЭС, которые разрушили "задвижки"». «В результате, вода из Каховского водохранилища неконтролируемо стала сбрасываться ниже по течению», — заявил он.
Позже он подавил, что уровень воды после разрушения станции поднялся на 2,5 метра ниже по течению.
В МВД Украины объявили об эвакуации гражданского населения из потенциальных зон затопления на правобережной части Днепра. В ведомстве предупредили, что под угрозой затопления села Николаевка, Ольговка, Лево, Тягинка, Понятовка, Ивановка, Токаревка, Приднепров на правом берегу Днепра и часть Херсона — остров Корабел.
Глава администрации Александр Прокудин подтвердил подрыв плотины Каховской ГЭС и сказал, что вода достигнет критического уровня через пять часов.
ТАСС со ссылкой на источник во властных структурах также сообщил, что плотина Каховской ГЭС разрушилась из-за повреждений, идет затопление территорий. «Прилетов не было. Плотина не выдержала, одна опора рухнула, и пошло затопление», — утверждает он.
Информацию о частичном разрушении плотины подтвердил «Интерфаксу» представитель экстренных служб.
Кадры, как утверждается, прорыва плотины также публикуют украинские телеграм-каналы.
Российские военные блогеры, в свою очередь, винят в разрушении ГЭС украинских военных. Уровень воды ниже по течению быстро поднимается.
В ноябре прошлого года были опубликованы спутниковые снимки и видео разрушений дамбы Каховской ГЭС, которая была подорвана при отходе российских войск, а также снимки разрушенных Антоновского и Дарьевского мостов.