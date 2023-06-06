Украинские военные: войска РФ подорвали дамбу Каховской ГЭС в Херсонской области

Российские войска подорвали дамбу Каховской гидроэлектростанции в Херсонской области, заявило оперативное командование «Юг» на своей странице в фейсбуке.

«В настоящее время уточняется масштаб разрушения, скорость и объем воды, вероятные районы подтопления. Все службы работают», — говорится в сообщении украинских военных.

Назначенный Россией «мэр» Новой Каховки Владимир Леонтьев изначально утверждал, что «везде все нормально по городу, все тихо и спокойно», однако потом сообщил, что около двух часов ночи «был осуществлен ряд многочисленных ударов по Каховской ГЭС, которые разрушили "задвижки"». «В результате, вода из Каховского водохранилища неконтролируемо стала сбрасываться ниже по течению», — заявил он.

Позже он подавил, что уровень воды после разрушения станции поднялся на 2,5 метра ниже по течению.

В МВД Украины объявили об эвакуации гражданского населения из потенциальных зон затопления на правобережной части Днепра. В ведомстве предупредили, что под угрозой затопления села Николаевка, Ольговка, Лево, Тягинка, Понятовка, Ивановка, Токаревка, Приднепров на правом берегу Днепра и часть Херсона — остров Корабел.