Минобороны предложило оповещать граждан о мобилизации через СМС

Минобороны России предлагает оповещать мобилизованных о начале призыва через СМС-рассылку. Документ опубликован на портале проектов нормативно-правовых актов.
Ведомство предлагает одновременно с обычной повесткой уведомлять граждан в личном кабинете на портале «Госуслуг», в личном кабинете налогоплательщика, а также через СМС на номер, указанный на «Госуслугах».
В пояснительной записке говорится, что эти изменения позволят сократить сроки проведения оповещения граждан по мобилизации и повысить его качество.
В ноябре президент России Владимир Путин подписал закон, который отменяет запрет на призыв по мобилизации граждан, имеющих неснятую или непогашенную судимость за совершение тяжкого преступления.
В мае в Госдуму внесли законопроект, который позволит осужденным заключать контракт на военную службу в период мобилизации и военного положения.
Минобороны России предлагает оповещать мобилизованных о начале призыва через СМС-рассылку. Документ опубликован на портале проектов нормативно-правовых актов.
Ведомство предлагает одновременно с обычной повесткой уведомлять граждан в личном кабинете на портале «Госуслуг», в личном кабинете налогоплательщика, а также через СМС на номер, указанный на «Госуслугах».
В пояснительной записке говорится, что эти изменения позволят сократить сроки проведения оповещения граждан по мобилизации и повысить его качество.
В ноябре президент России Владимир Путин подписал закон, который отменяет запрет на призыв по мобилизации граждан, имеющих неснятую или непогашенную судимость за совершение тяжкого преступления.
В мае в Госдуму внесли законопроект, который позволит осужденным заключать контракт на военную службу в период мобилизации и военного положения.