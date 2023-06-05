Минобороны предложило оповещать граждан о мобилизации через СМС

Минобороны России предлагает оповещать мобилизованных о начале призыва через СМС-рассылку. Документ опубликован на портале проектов нормативно-правовых актов.

Ведомство предлагает одновременно с обычной повесткой уведомлять граждан в личном кабинете на портале «Госуслуг», в личном кабинете налогоплательщика, а также через СМС на номер, указанный на «Госуслугах».

В пояснительной записке говорится, что эти изменения позволят сократить сроки проведения оповещения граждан по мобилизации и повысить его качество.