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Минобороны предложило оповещать граждан о мобилизации через СМС

Минобороны России предлагает оповещать мобилизованных о начале призыва через СМС-рассылку. Документ опубликован на портале проектов нормативно-правовых актов.

Ведомство предлагает одновременно с обычной повесткой уведомлять граждан в личном кабинете на портале «Госуслуг», в личном кабинете налогоплательщика, а также через СМС на номер, указанный на «Госуслугах».

В пояснительной записке говорится, что эти изменения позволят сократить сроки проведения оповещения граждан по мобилизации и повысить его качество.

В ноябре президент России Владимир Путин подписал закон, который отменяет запрет на призыв по мобилизации граждан, имеющих неснятую или непогашенную судимость за совершение тяжкого преступления.

В мае в Госдуму внесли законопроект, который позволит осужденным заключать контракт на военную службу в период мобилизации и военного положения.

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Минобороны России предлагает оповещать мобилизованных о начале призыва через СМС-рассылку. Документ опубликован на портале проектов нормативно-правовых актов.

Ведомство предлагает одновременно с обычной повесткой уведомлять граждан в личном кабинете на портале «Госуслуг», в личном кабинете налогоплательщика, а также через СМС на номер, указанный на «Госуслугах».

В пояснительной записке говорится, что эти изменения позволят сократить сроки проведения оповещения граждан по мобилизации и повысить его качество.

В ноябре президент России Владимир Путин подписал закон, который отменяет запрет на призыв по мобилизации граждан, имеющих неснятую или непогашенную судимость за совершение тяжкого преступления.

В мае в Госдуму внесли законопроект, который позволит осужденным заключать контракт на военную службу в период мобилизации и военного положения.

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Главный редактор «Новой газеты Европа» — Кирилл Мартынов. Пользовательское соглашение. Политика конфиденциальности.

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