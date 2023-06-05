В ЧВК «Вагнер» сообщили о стрельбе со стороны Минобороны РФ. Пригожин показал видео с признанием пленного подполковника

Наемники ЧВК «Вагнер» при отходе из Бахмута вступили в перестрелку с российскими военными, которые минировали пути отхода ЧВК, и взяли в плен подполковника, сообщает пресс-служба Евгения Пригожина.

По версии ЧВК «Вагнер», столкновение произошло еще 17 мая. Наемники узнали, что в районе населенных пунктов Опытное и Озаряновка в Донецкой области были замечены российские военные, которые минировали пути отхода ЧВК.

При попытке разминирования управляемых фугасов саперы «Вагнер» попали под огонь в районе Семигорья со стороны российских войск, утверждается в опубликованном рапорте одного из наемников. Пострадавших нет, поврежден только служебный автомобиль. В результате перестрелки наемники задержали нападавших, в том числе командира 72-й Отдельной мотострелковой бригады в звании подполковника. В рапорте утверждается, что он был пьян.