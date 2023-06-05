logologo
RU
EN
searchСтать другомmenuclose
НовостиПолитика

В ЧВК «Вагнер» сообщили о стрельбе со стороны Минобороны РФ. Пригожин показал видео с признанием пленного подполковника

Наемники ЧВК «Вагнер» при отходе из Бахмута вступили в перестрелку с российскими военными, которые минировали пути отхода ЧВК, и взяли в плен подполковника, сообщает пресс-служба Евгения Пригожина.

По версии ЧВК «Вагнер», столкновение произошло еще 17 мая. Наемники узнали, что в районе населенных пунктов Опытное и Озаряновка в Донецкой области были замечены российские военные, которые минировали пути отхода ЧВК.

При попытке разминирования управляемых фугасов саперы «Вагнер» попали под огонь в районе Семигорья со стороны российских войск, утверждается в опубликованном рапорте одного из наемников. Пострадавших нет, поврежден только служебный автомобиль. В результате перестрелки наемники задержали нападавших, в том числе командира 72-й Отдельной мотострелковой бригады в звании подполковника. В рапорте утверждается, что он был пьян.

Пресс-служба Пригожина также опубликовала видео, в котором, как утверждается, подполковник Роман Веневитин сознается в том, что он открыл огонь по наемникам «из-за личной неприязни». The Insider удалось подтвердить личность человека на видео — Веневитин действительно является российским военным, он закончил военную академию.

25 мая основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин объявил, что начал вывод подразделений из города Бахмут. Он сообщил, что основная часть сил перебазируется в тыловые лагеря до 1 июня.

pdfshareprint

Наемники ЧВК «Вагнер» при отходе из Бахмута вступили в перестрелку с российскими военными, которые минировали пути отхода ЧВК, и взяли в плен подполковника, сообщает пресс-служба Евгения Пригожина.

По версии ЧВК «Вагнер», столкновение произошло еще 17 мая. Наемники узнали, что в районе населенных пунктов Опытное и Озаряновка в Донецкой области были замечены российские военные, которые минировали пути отхода ЧВК.

При попытке разминирования управляемых фугасов саперы «Вагнер» попали под огонь в районе Семигорья со стороны российских войск, утверждается в опубликованном рапорте одного из наемников. Пострадавших нет, поврежден только служебный автомобиль. В результате перестрелки наемники задержали нападавших, в том числе командира 72-й Отдельной мотострелковой бригады в звании подполковника. В рапорте утверждается, что он был пьян.

Пресс-служба Пригожина также опубликовала видео, в котором, как утверждается, подполковник Роман Веневитин сознается в том, что он открыл огонь по наемникам «из-за личной неприязни». The Insider удалось подтвердить личность человека на видео — Веневитин действительно является российским военным, он закончил военную академию.

25 мая основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин объявил, что начал вывод подразделений из города Бахмут. Он сообщил, что основная часть сил перебазируется в тыловые лагеря до 1 июня.

pdfshareprint
Главный редактор «Новой газеты Европа» — Кирилл Мартынов. Пользовательское соглашение. Политика конфиденциальности.

К сожалению, браузер, которым вы пользуетесь, устарел и не позволяет корректно отображать сайт. Пожалуйста, установите любой из современных браузеров.

Поиск...
Стать другом
  • icon
  • icon
  • icon
  • icon
  • icon
  • icon
  • vpnovaya