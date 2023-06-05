Суд в Чувашии отправил в СИЗО экс-бойца ЧВК «Вагнер» по делу об избиении человека до смерти

Суд в Чувашии отправил в СИЗО вернувшегося с войны в Украине 23-летнего наемника ЧВК «Вагнер» Никиту Любимова по делу об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть человека (ч. 4 ст. 111 УК). Об этом сообщает «Idel.Реалии».

31 мая Следственный комитет заявил об аресте 23-летнего жителя Мурзаково по ч. 4 ст. 111 УК. «Ввечером 27 мая 2023 года обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения в доме потерпевшего, на почве личных неприязненных отношений к последнему нанес ему множество ударов руками и ногами по голове, туловищу и другим частям тела», — сообщили в СК. От полученных травм 56-летний Игорь Пушкин скончался.

Журналисты выяснили, что Любимов был уже неоднократно судим. В несовершеннолетнем возрасте его приговорили к трем годам колонии по делу об изнасиловании (ч. 1 ст, 131 УК), затем к году условно за «умышленное причинение легкого вреда здоровью из хулиганский побуждений» (п. «а» ч. 2 ст. 115 УК) и «побои» (ст. 116 УК).

В сентябре 2022 году его приговорили к четырем с половиной годам колонии общего режима по пяти статьям, в том числе о грабеже и побоях.

В августе 2022 года Любимов из колонии завербовался в ЧВК «Вагнер». Позднее на сайте его родной школы появилось заявление, что Никита «достойно выполняет свой священный долг».

В ноябре прошлого года Любимов на войне в Украине получил серьезные ранения и после реабилитации вернулся домой.



«Постоянные пьяные драки и разборки, угрожал всем — и женщинам тоже, детей на улицу перестали отпускать без взрослых. При этом все на это безобразие только разводили руками — мол, он приехал как герой, да ещё и инвалид», — рассказала жительница деревни Мурзаково о поведении Любимова после возвращения с войны.