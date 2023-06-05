Суд в Чувашии отправил в СИЗО экс-бойца ЧВК «Вагнер» по делу об избиении человека до смерти

Суд в Чувашии отправил в СИЗО вернувшегося с войны в Украине 23-летнего наемника ЧВК «Вагнер» Никиту Любимова по делу об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть человека (ч. 4 ст. 111 УК). Об этом сообщает «Idel.Реалии».
Фото: СК России
31 мая Следственный комитет заявил об аресте 23-летнего жителя Мурзаково по ч. 4 ст. 111 УК.
«Ввечером 27 мая 2023 года обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения в доме потерпевшего, на почве личных неприязненных отношений к последнему нанес ему множество ударов руками и ногами по голове, туловищу и другим частям тела», — сообщили в СК. От полученных травм 56-летний Игорь Пушкин скончался.
В пресс-службе Моргаушского районного суда Чувашии «Idel.Реалии» подтвердили, что 31 мая был арестовал Никита Любимов.
Фото: Никита Любимов
Журналисты выяснили, что Любимов был уже неоднократно судим. В несовершеннолетнем возрасте его приговорили к трем годам колонии по делу об изнасиловании (ч. 1 ст, 131 УК), затем к году условно за «умышленное причинение легкого вреда здоровью из хулиганский побуждений» (п. «а» ч. 2 ст. 115 УК) и «побои» (ст. 116 УК).
В сентябре 2022 году его приговорили к четырем с половиной годам колонии общего режима по пяти статьям, в том числе о грабеже и побоях.
В августе 2022 года Любимов из колонии завербовался в ЧВК «Вагнер». Позднее на сайте его родной школы появилось заявление, что Никита «достойно выполняет свой священный долг».
В ноябре прошлого года Любимов на войне в Украине получил серьезные ранения и после реабилитации вернулся домой.
«Постоянные пьяные драки и разборки, угрожал всем — и женщинам тоже, детей на улицу перестали отпускать без взрослых. При этом все на это безобразие только разводили руками — мол, он приехал как герой, да ещё и инвалид», — рассказала жительница деревни Мурзаково о поведении Любимова после возвращения с войны.
23 мая Советский районный суд Новосибирска арестовал на два месяца бойца ЧВК «Вагнера», обвиняемого в сексуализированном насилии над школьницами. Baza утверждала, что арестованный — 42-летний Сергей Ш., ранее служивший в ЧВК «Вагнер». По данным телеграм-канала, недавно у мужчины закончился контракт и он приехал в Новосибирск.
Позднее основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин подтвердил, что мужчина был бойцом его ЧВК.
Суд в Чувашии отправил в СИЗО вернувшегося с войны в Украине 23-летнего наемника ЧВК «Вагнер» Никиту Любимова по делу об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть человека (ч. 4 ст. 111 УК). Об этом сообщает «Idel.Реалии».
Фото: СК России
31 мая Следственный комитет заявил об аресте 23-летнего жителя Мурзаково по ч. 4 ст. 111 УК.
«Ввечером 27 мая 2023 года обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения в доме потерпевшего, на почве личных неприязненных отношений к последнему нанес ему множество ударов руками и ногами по голове, туловищу и другим частям тела», — сообщили в СК. От полученных травм 56-летний Игорь Пушкин скончался.
В пресс-службе Моргаушского районного суда Чувашии «Idel.Реалии» подтвердили, что 31 мая был арестовал Никита Любимов.
Фото: Никита Любимов
Журналисты выяснили, что Любимов был уже неоднократно судим. В несовершеннолетнем возрасте его приговорили к трем годам колонии по делу об изнасиловании (ч. 1 ст, 131 УК), затем к году условно за «умышленное причинение легкого вреда здоровью из хулиганский побуждений» (п. «а» ч. 2 ст. 115 УК) и «побои» (ст. 116 УК).
В сентябре 2022 году его приговорили к четырем с половиной годам колонии общего режима по пяти статьям, в том числе о грабеже и побоях.
В августе 2022 года Любимов из колонии завербовался в ЧВК «Вагнер». Позднее на сайте его родной школы появилось заявление, что Никита «достойно выполняет свой священный долг».
В ноябре прошлого года Любимов на войне в Украине получил серьезные ранения и после реабилитации вернулся домой.
«Постоянные пьяные драки и разборки, угрожал всем — и женщинам тоже, детей на улицу перестали отпускать без взрослых. При этом все на это безобразие только разводили руками — мол, он приехал как герой, да ещё и инвалид», — рассказала жительница деревни Мурзаково о поведении Любимова после возвращения с войны.
23 мая Советский районный суд Новосибирска арестовал на два месяца бойца ЧВК «Вагнера», обвиняемого в сексуализированном насилии над школьницами. Baza утверждала, что арестованный — 42-летний Сергей Ш., ранее служивший в ЧВК «Вагнер». По данным телеграм-канала, недавно у мужчины закончился контракт и он приехал в Новосибирск.
Позднее основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин подтвердил, что мужчина был бойцом его ЧВК.