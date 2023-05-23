Суд в Новосибирске арестовал мужчину, обвиняемого в сексуализированном насилии над школьницами. Baza называла его бойцом ЧВК «Вагнер»

Советский районный суд Новосибирска арестовал на два месяца мужчину, обвиняемого в насильственных действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетних (п. б ч. 5 ст. 132 УК). Об этом сообщает пресс-служба судов.

Местное издание «НГС» со ссылкой на источник писало, что 20 мая человек в камуфляжной форме с эмблемой черепа на правом рукаве встретил учениц четвертого и пятого классов, когда они шли домой из школы. Baza заявила, что шеврон на форме мужчины был похож на эмблему ЧВК «Вагнер».

«Мужчина в камуфляжной форме завел двух девочек в гаражи на улице Разъездной. Он пригрозил им, что у него с собой пистолет и граната, и если они закричат, он взорвет их, а затем "совершил развратные действия"», — сообщило «НГС».

Baza также утверждает, что арестованный — 42-летний Сергей Ш., ранее служивший в ЧВК «Вагнер». По данным телеграм-канала, несколько дней назад у мужчины закончился контракт и он приехал в Новосибирск.