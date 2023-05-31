Пригожин подтвердил, что обвиняемый в сексуализированном насилии над школьницами в Новосибирске был бойцом ЧВК

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин подтвердил, что мужчина, обвиняемый в насильственных действиях сексуального характера в отношении двух девочек в Новосибирске, был бойцом его ЧВК. Об этом пишет «НГС».

По словам Пригожина, он предупреждал заключенных, что если они нарушат правила ЧВК «Вагнера» (запрет на дезертирство, изнасилование и мародерство), то он их «заберет к себе», чтобы они ответили по всей справедливости военного времени.

«Справедливость военного времени — она жесткая. К сожалению, этого парня мы к себе, чтобы он погиб героем, опять забрать не можем. Набор закончился», — заявил Пригожин журналистам. — Это не тот самый классический наемник — то, что было раньше, принято говорить о ЧВК «Вагнер», обладающей высоким моральным статусом. Я взял из того, что было, — добавил он.

23 мая Советский районный суд Новосибирска арестовал обвиняемого на два месяца. Baza утверждала, что арестованный — 42-летний Сергей Ш., ранее служивший в ЧВК «Вагнер». По данным телеграм-канала, недавно у мужчины закончился контракт и он приехал в Новосибирск.