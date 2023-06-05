Sky News опубликовал контракт между Россией и Ираном на покупку оружия более чем на $1 млн

Британский телеканал Sky News опубликовал предполагаемый контракт между Россией и Ираном на покупку оружия стоимостью на сумму более миллиона долларов. По данным журналистов, они получили документ от неназванного сотрудника службы безопасности.

В документе — 16 страниц. Он датирован 14 сентября 2022 года. «Он, по-видимому, предназначен для образцов различных размеров артиллерийских и танковых снарядов и ракет», — пишут журналисты.

Они ознакомились с пятью страницами документа, которые включали закупки стволов для танков Т-7, стволов для гаубиц и снаряды для боеприпасов.Э та сделка стоила около 740 тысяч долларов.

Телеканалу не удалось самостоятельно проверить подлинность контракта. Это первое опубликованное документальное доказательство того, что Иран продавал России боеприпасы для войны в Украине, заявил источник Sky News.

Журналисты показали документы премьер-министру Украины Денису Шмыгалю в ходе его визита в Великобританию в мае и министру иностранных дел Великобритании Джеймсу Клеверли. Киев и Лондон планируют «проверить подлинность материала и принять меры, если он окажется достоверным», сообщает Sky News.