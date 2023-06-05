Sky News опубликовал контракт между Россией и Ираном на покупку оружия более чем на $1 млн

Британский телеканал Sky News опубликовал предполагаемый контракт между Россией и Ираном на покупку оружия стоимостью на сумму более миллиона долларов. По данным журналистов, они получили документ от неназванного сотрудника службы безопасности.
В документе — 16 страниц. Он датирован 14 сентября 2022 года. «Он, по-видимому, предназначен для образцов различных размеров артиллерийских и танковых снарядов и ракет», — пишут журналисты.
Они ознакомились с пятью страницами документа, которые включали закупки стволов для танков Т-7, стволов для гаубиц и снаряды для боеприпасов.Э та сделка стоила около 740 тысяч долларов.
Телеканалу не удалось самостоятельно проверить подлинность контракта. Это первое опубликованное документальное доказательство того, что Иран продавал России боеприпасы для войны в Украине, заявил источник Sky News.
Журналисты показали документы премьер-министру Украины Денису Шмыгалю в ходе его визита в Великобританию в мае и министру иностранных дел Великобритании Джеймсу Клеверли. Киев и Лондон планируют «проверить подлинность материала и принять меры, если он окажется достоверным», сообщает Sky News.
В конце апреля The Wall Street Journal со ссылкой на источники в регионе сообщило, что за последние полгода Иран отправил в Россию 300 тысяч артиллерийских снарядов и миллион патронов.
По сведениям источников издания, последний груз снарядов был отправлен из иранского порта Бандар Амирабад в Астрахань в начале марта: в его состав вошли 2 тысячи артиллерийских снарядов.
Принимающей стороной в России стал «Рособоронэкспорт». В частности, в рамках контракта от сентября 2022 года компания получила от Ирана более 74 тысячи артиллерийских снарядов за 1,7 млн долларов.
Британский телеканал Sky News опубликовал предполагаемый контракт между Россией и Ираном на покупку оружия стоимостью на сумму более миллиона долларов. По данным журналистов, они получили документ от неназванного сотрудника службы безопасности.
В документе — 16 страниц. Он датирован 14 сентября 2022 года. «Он, по-видимому, предназначен для образцов различных размеров артиллерийских и танковых снарядов и ракет», — пишут журналисты.
Они ознакомились с пятью страницами документа, которые включали закупки стволов для танков Т-7, стволов для гаубиц и снаряды для боеприпасов.Э та сделка стоила около 740 тысяч долларов.
Телеканалу не удалось самостоятельно проверить подлинность контракта. Это первое опубликованное документальное доказательство того, что Иран продавал России боеприпасы для войны в Украине, заявил источник Sky News.
Журналисты показали документы премьер-министру Украины Денису Шмыгалю в ходе его визита в Великобританию в мае и министру иностранных дел Великобритании Джеймсу Клеверли. Киев и Лондон планируют «проверить подлинность материала и принять меры, если он окажется достоверным», сообщает Sky News.
В конце апреля The Wall Street Journal со ссылкой на источники в регионе сообщило, что за последние полгода Иран отправил в Россию 300 тысяч артиллерийских снарядов и миллион патронов.
По сведениям источников издания, последний груз снарядов был отправлен из иранского порта Бандар Амирабад в Астрахань в начале марта: в его состав вошли 2 тысячи артиллерийских снарядов.
Принимающей стороной в России стал «Рособоронэкспорт». В частности, в рамках контракта от сентября 2022 года компания получила от Ирана более 74 тысячи артиллерийских снарядов за 1,7 млн долларов.